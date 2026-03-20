В России     26.03.2026 11:44

Отключения мобильного интернета это «новая нормальность» — Боярский, Госдума

26 марта — Mossovetinfo.ru — Случаи отключения мобильного интернета — это «новая нормальность» в условиях существующих угроз безопасности России и ежедневных атак беспилотников, но так «будет не всегда» заявил в эфире Радио РБК глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Да, это новая нормальность, это вызов наших современных реалий, но так будет не всегда», — сказал он.

В случае «кардинального варианта» отключения мобильного интернета — вместе с «белыми списками» — депутат советует действовать «по старинке»: звонить, иметь при себе запас наличных и пользоваться проводной связью.

Боярский напомнил что отключение мобильного интернета может происходить только по требованию силовых структур для обеспечения безопасности, это единственно возможный вариант,

Спецслужбы выполняют свои функции, они предпринимают меры для купирования возможных угроз, заявил 26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя меры по ограничению работы мобильного интернета в Москве.

Мобильный интернет в Москве в настоящее время работает в обычном режиме. Песков ранее отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. Также он добавил, что вопрос актуальности тех или иных угроз на текущий момент также находится в ведении спецслужб.

Интернет-соединение в Иране практически полностью отсутствует более 620 часов. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks 26 марта. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

