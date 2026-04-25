29 апреля и 4 мая с 16:30 до окончания мероприятия ограничения затронут

9 мая с 05:00 до окончания мероприятия ограничения будут действовать

Парковка в зонах временных ограничений будет запрещена. Кроме того, 9 мая могут временно быть закрыты подземные пешеходные переходы на Тверской улице.

28 апреля — Mossovetinfo.ru — 29 апреля, 4 и 9 мая некоторые улицы и набережные будут закрыты для транспорта, - сообщили московские власти.— улицы: Садовническая, Балчуг, Болотная, Солянка, Ильинка, Варварка— переулки: 1-й Раушский, 2-й Раушский, Ветошный и Фалеевский— площади: Старая и Болотная— набережные: Гончарная, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская и Раушская— Китайгородский проезд— Большой Москворецкий мост— на улицах: Тверская, Моховая, Большая Никитская, Петровка, Охотный Ряд, Волхонка— на набережных: Гончарная, Садовническая, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Кадашевская и Пречистенская— в проездах: Театральный, Лубочный, Соймоновский, Китайгородский, 1-й и 2-й Раушский— на мостах: Чугунный и Большой Кремлевский— на площадях: Новая, Старая и Болотная— в переулках: Фалеевский, ВетошныйСхема перекрытий в Москве 29 апреля, 4 мая, 9 мая – Дептранс и ЦОДД Москвы