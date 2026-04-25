Перекрытия улиц в центре Москвы 29 апреля, 4 и 9 мая - справка, схема

28 апреля — Mossovetinfo.ru — 29 апреля, 4 и 9 мая некоторые улицы и набережные будут закрыты для транспорта, - сообщили московские власти.


29 апреля и 4 мая с 16:30 до окончания мероприятия ограничения затронут:

— улицы: Садовническая, Балчуг, Болотная, Солянка, Ильинка, Варварка
— переулки: 1-й Раушский, 2-й Раушский, Ветошный и Фалеевский
— площади: Старая и Болотная
— набережные: Гончарная, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская и Раушская
— Китайгородский проезд
— Большой Москворецкий мост
9 мая с 05:00 до окончания мероприятия ограничения будут действовать:

— на улицах: Тверская, Моховая, Большая Никитская, Петровка, Охотный Ряд, Волхонка
— на набережных: Гончарная, Садовническая, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Кадашевская и Пречистенская
— в проездах: Театральный, Лубочный, Соймоновский, Китайгородский, 1-й и 2-й Раушский
— на мостах: Чугунный и Большой Кремлевский
— на площадях: Новая, Старая и Болотная
— в переулках: Фалеевский, Ветошный

Парковка в зонах временных ограничений будет запрещена. Кроме того, 9 мая могут временно быть закрыты подземные пешеходные переходы на Тверской улице.

Схема перекрытий в Москве 29 апреля, 4 мая, 9 мая – Дептранс и ЦОДД Москвы

x

Другие материалы

Лента новостей

10:43 Город (Москва и область) Перекрытия улиц в центре Москвы 29 апреля, 4 и 9 мая - справка, схема

15:09 Власть Игорь Чайка возглавил Россотрудничество

08:07 Город (Москва и область) По прогнозу синоптиков снегопад в Москве будет продолжаться три дня

10:17 Мнения Из-за недостаточных общих знаний современным детям легче поверить недостоверной информации - Миронов

09:57 Происшествия Силы ПВО за ночь на 26 апреля сбили 203 БПЛА ВСУ над 16 регионами России и Чёрным морем

Актуальные материалы

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

08:21 Мнения Папа Римский предупредил о риске сползания демократических государств к «мажоритарной тирании»

20:27 Город (Москва и область) Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»

11:44 В России Отключения мобильного интернета это «новая нормальность» — Боярский, Госдума

14:32 Мнения Инициативу про «обвинительную информацию» возможно Госдума рассматривать не будет - Володин

