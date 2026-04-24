26 апреля — Mossovetinfo.ru — Власти США предъявили обвинения стрелку, находящемуся под стражей, устроившему стрельбу в отеле, где проходил ужин для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Из-за этого инцидента президенту Дональду Трампу пришлось срочно покинуть сцену, а мероприятие было отложено. Мотивы нападавшего неясны, он предположительно, действовал в одиночку. Об этом сообщает Bloomberg.
Один из агентов секретной службы был ранен, но, как ожидается, с ним всё будет в порядке, так как пуля попала в его бронежилет.
Сотрудники Секретной службы эвакуировали президента со сцены, также эвакуировали первую леди Меланию Трамп и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Из-за инцидента президенту Дональду Трампу пришлось срочно покинуть сцену, а мероприятие было отложено. Трампа заявил, что хочет, чтобы ужин был перенесен в течение 30 дней, он,
Инцидент произошел в отеле Washington Hill в центре Вашингтона. Стрельба началась близ основного пункта досмотра с металлодетекторами на ужине Ассоциации корреспондентов.
По данным The New York Post и CNN, задержанный — 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен.
Трамп заявил, что подозреваемый «очень быстро двигался», когда его задержали сотрудники правоохранительных органов. Ранее президент опубликовал в социальных сетях видео с камеры наблюдения, на котором видно, как предполагаемый стрелок бежит на большой скорости, а полицейские быстро достают оружие. По данным полиции Вашингтона, у подозреваемого были дробовик, пистолет и несколько ножей.
Трамп, когда его спросили, обеспокоен ли он политическим насилием против него, сказал он не может слишком беспокоиться, потому что быть президентом - “опасная профессия”.
Напомним, что в июле 2024 года на митинге в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение
: пуля задела ухо, один человек погиб, двое оказались ранены. Стрелка ликвидировали. Секретная служба назвала тот случай «самым серьезным оперативным провалом за десятилетия».
Секретная служба должна пересмотреть меры безопасности после сегодняшнего инцидента, считает бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб который выразил обеспокоенность тем, что вооружённый мужчина «вышел далеко за пределы периметра», установленного службой безопасности, - сообщает CNN.
В марте 1981 года у того же отеля Washington Hill было совершено покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана.