 
Актуальные темы: переговоры
27.04.2026 08:07

По прогнозу синоптиков снегопад в Москве будет продолжаться три дня

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
27 апреля — Mossovetinfo.ru — Северо-атлантический принес в столичный регион зимнюю погоду. По прогнозу синоптиков, снегопад в Москве будет продолжаться три дня, шквалистый ветер с порывами до 23 м/с ожидается до конца дня 27 апреля, на улицах мокрый снег, дождь, на дорогах возможна гололедица. До вечера вторника в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

В Подмосковье скорость порывов ветра может достигать 25 м/с.

Столбики термометров в Москве в течение дня поднимутся до плюс 2-4 градусов, по области температура воздуха составит от нуля до плюс 5 градусов.

В столице «в течение суток 27.04 местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедица на дорогах. Ветер. Период предупреждения с 09.00 мск 27 апреля до 03.00 мск 28 апреля. В течение суток 27.04 местами ожидается очень сильный западный ветер в порывах до 23 метров в секунду», - сообщает Гидрометцентр.

Карта места

Поделиться с друзьями: 
Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:07 Город (Москва и область) По прогнозу синоптиков снегопад в Москве будет продолжаться три дня

10:17 Мнения Из-за недостаточных общих знаний современным детям легче поверить недостоверной информации - Миронов

09:57 Происшествия Силы ПВО за ночь на 26 апреля сбили 203 БПЛА ВСУ над 16 регионами России и Чёрным морем

09:35 Происшествия Стрельба произошла в отеле на ужине Трампа с Ассоциацией корреспондентов

10:22 Город (Москва и область) Собянин напомнил о горячих линиях городских служб работающих и в праздники - СПРАВКА

Актуальные материалы

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

08:21 Мнения Папа Римский предупредил о риске сползания демократических государств к «мажоритарной тирании»

20:27 Город (Москва и область) Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»

11:44 В России Отключения мобильного интернета это «новая нормальность» — Боярский, Госдума

14:32 Мнения Инициативу про «обвинительную информацию» возможно Госдума рассматривать не будет - Володин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru