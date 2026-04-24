По прогнозу синоптиков снегопад в Москве будет продолжаться три дня

27 апреля — Mossovetinfo.ru — Северо-атлантический принес в столичный регион зимнюю погоду. По прогнозу синоптиков, снегопад в Москве будет продолжаться три дня, шквалистый ветер с порывами до 23 м/с ожидается до конца дня 27 апреля, на улицах мокрый снег, дождь, на дорогах возможна гололедица. До вечера вторника в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.



В Подмосковье скорость порывов ветра может достигать 25 м/с.



Столбики термометров в Москве в течение дня поднимутся до плюс 2-4 градусов, по области температура воздуха составит от нуля до плюс 5 градусов.



В столице «в течение суток 27.04 местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедица на дорогах. Ветер. Период предупреждения с 09.00 мск 27 апреля до 03.00 мск 28 апреля. В течение суток 27.04 местами ожидается очень сильный западный ветер в порывах до 23 метров в секунду», - сообщает Гидрометцентр.