15.05.2026 10:13

Водитель электросамоката сбил девочку в центре Москвы и скрылся

15 мая — Mossovetinfo.ru — В центре Москвы на ул. Большая Грузинская водитель сбил девятилетнюю девочку и после скрылся, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«На ул. Большая Грузинская водитель электросамоката сбил ребенка. В результате ДТП пострадала девятилетняя девочка-пешеход. Она доставлена в медицинское учреждение. Водитель электросамоката скрылся», – говорится в сообщении.

Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление личности участника ДТП и его привлечение к установленной законом ответственности.

Весной минувшего года СК предложил Госдуме приравнять тех, кто использует электросамокаты, к водителям.

3 апреля 2026 год ФСБ России в Москве предотвращен резонансный террористический акт, планировавшийся СБУ в отношении высокопоставленного руководителя правоохранительной системы с использованием электроскутера с мощным взрывным устройством, припаркованного возле входа в бизнес-центр.

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ, Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001