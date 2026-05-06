В мире     14.05.2026 08:11

В Пекине завершились переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа

Теги:  Пекин  переговоры  США  Китай  КНР  Си Цзиньпин  Дональд Трамп  Трамп  Тайвань 

14 мая — Mossovetinfo.ru — «Четырнадцатого мая председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который прибыл в Китай с государственным визитом. В настоящее время переговоры завершены», - сообщило Центральное телевидение Китая.

Переговоры лидеров двух стран прошли в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая и длились более двух часов.

В официальном заявлении, опубликованном агентством «Синьхуа», Си Цзиньпин подтвердил, что тайваньский вопрос является «самым важным» в китайско-американских отношениях.

При правильном подходе двусторонние отношения могут сохраниться в целом стабильными. При неправильном подходе обе страны рискуют столкнуться с противостоянием или даже конфликтом, что поставит их отношения в «крайне опасную» ситуацию, предупреждает Си Цзиньпин.

Он также отметил, что «независимость Тайваня» в корне несовместима с миром в Тайваньском проливе и что поддержание мира и стабильности в регионе является «наименьшим общим знаменателем» как для Китая, так и для США.

«Дверь Китая в мир будет открываться все шире», — заявил Си Цзиньпин американским бизнесменам, приехавшим вместе с Трампом, сообщает CCTV.

«Китай приветствует стремление Соединенных Штатов к укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Китаем, и мы верим, что американские предприятия получат еще более широкие перспективы на китайском рынке», — сказал Си Цзиньпин.

Накануне переговоров CNN сообщила, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил Дональду Трампу, что их страны должны быть «партнерами, а не противниками», а президент США назвал Си «великим лидером», когда они начали переговоры. Трамп заявил, что связи США с Китаем «лучше, чем когда-либо».

Трамп заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли превосходно.

