В Пекине завершились переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа

14 мая — Mossovetinfo.ru — «Четырнадцатого мая председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который прибыл в Китай с государственным визитом. В настоящее время переговоры завершены», - сообщило Центральное телевидение Китая.



Переговоры лидеров двух стран прошли в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая и длились более двух часов.



В официальном заявлении, опубликованном агентством «Синьхуа», Си Цзиньпин подтвердил, что тайваньский вопрос является «самым важным» в китайско-американских отношениях.



При правильном подходе двусторонние отношения могут сохраниться в целом стабильными. При неправильном подходе обе страны рискуют столкнуться с противостоянием или даже конфликтом, что поставит их отношения в «крайне опасную» ситуацию, предупреждает Си Цзиньпин.



Он также отметил, что «независимость Тайваня» в корне несовместима с миром в Тайваньском проливе и что поддержание мира и стабильности в регионе является «наименьшим общим знаменателем» как для Китая, так и для США.



«Дверь Китая в мир будет открываться все шире», — заявил Си Цзиньпин американским бизнесменам, приехавшим вместе с Трампом, сообщает CCTV.



«Китай приветствует стремление Соединенных Штатов к укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Китаем, и мы верим, что американские предприятия получат еще более широкие перспективы на китайском рынке», — сказал Си Цзиньпин.



Накануне переговоров CNN сообщила, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил Дональду Трампу, что их страны должны быть «партнерами, а не противниками», а президент США назвал Си «великим лидером», когда они начали переговоры. Трамп заявил, что связи США с Китаем «лучше, чем когда-либо».



Трамп заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли превосходно.