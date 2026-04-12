17.04.2026 18:58

Иран «полностью открыл» Ормузский пролив на протяжении периода прекращения огня

Теги:  Ормузский пролив  нефть  Иран  США  Израиль  Ливан  прекращения огня  соглашение 

17 апреля — Mossovetinfo.ru — Иран заявляет, что Ормузский пролив «полностью открыт» на протяжении всего периода действия режима прекращения огня, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что продление двухнедельного перемирия с Ираном возможно, но, возможно, и не потребуется, - сообщает CNN.
Иран заявил, что Ормузский пролив открыт после заключения соглашения с Ливаном.

Трамп ожидает, что соглашение с Ираном будет заключено «в ближайшее время» и заявил, что Иран обязался больше никогда не перекрывать Ормузский пролив, хотя военно-морская блокада США будет продолжаться, пока стороны переговоров работают над соглашением, которое положит конец войне.

Официальные лица надеются, что более масштабное соглашение о прекращении войны может быть заключено уже в эти выходные, хотя разногласия по некоторым вопросам сохраняются, сообщают источники CNN.

Администрация Трампа рассматривает возможность разблокировки иранских активов на сумму 20 миллиардов долларов в рамках продолжающихся переговоров, сообщают источники. Трамп также заявил, что США приобретут иранский обогащённый уран и что деньги «не перейдут из рук в руки».

Также сообщается, что 10-дневное перемирие в Ливане соблюдается. Израиль заявил, что не будет выводить свои войска с юга Ливана, а поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» предупредила, что будет соблюдать перемирие только в том случае, если израильские атаки прекратятся. Этот конфликт стал ключевым камнем преткновения в переговорах по войне в Иране.

В пятницу, после вступления в силу соглашения о прекращении огня с Ливаном, Израиль снял ограничения по всей стране.

Другие материалы

Лента новостей

13:44 В России Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о сроках давности по спорам о приватизации

10:10 Город (Москва и область) Сервис для проверки соответствия вывесок закону о языке запущен в Москве

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

11:59 Происшествия ФСБ России в Запорожской области задержан подозреваемый в госизмене

Актуальные материалы

20:27 Город (Москва и область) Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»

11:44 В России Отключения мобильного интернета это «новая нормальность» — Боярский, Госдума

14:32 Мнения Инициативу про «обвинительную информацию» возможно Госдума рассматривать не будет - Володин

01:50 В мире Путин и Трамп обсудили вопросы по конфликтам в Украине и Ирану - Дмитриев

22:37 Власть Размещение рекламы в Telegram является нарушением закона о рекламе РФ - ФАС

15:50 Город (Москва и область) Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин

