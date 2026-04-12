Иран «полностью открыл» Ормузский пролив на протяжении периода прекращения огня

17 апреля — Mossovetinfo.ru — Иран заявляет, что Ормузский пролив «полностью открыт» на протяжении всего периода действия режима прекращения огня, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что продление двухнедельного перемирия с Ираном возможно, но, возможно, и не потребуется, - сообщает CNN.

Иран заявил, что Ормузский пролив открыт после заключения соглашения с Ливаном.



Трамп ожидает, что соглашение с Ираном будет заключено «в ближайшее время» и заявил, что Иран обязался больше никогда не перекрывать Ормузский пролив, хотя военно-морская блокада США будет продолжаться, пока стороны переговоров работают над соглашением, которое положит конец войне.



Официальные лица надеются, что более масштабное соглашение о прекращении войны может быть заключено уже в эти выходные, хотя разногласия по некоторым вопросам сохраняются, сообщают источники CNN.



Администрация Трампа рассматривает возможность разблокировки иранских активов на сумму 20 миллиардов долларов в рамках продолжающихся переговоров, сообщают источники. Трамп также заявил, что США приобретут иранский обогащённый уран и что деньги «не перейдут из рук в руки».



Также сообщается, что 10-дневное перемирие в Ливане соблюдается. Израиль заявил, что не будет выводить свои войска с юга Ливана, а поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» предупредила, что будет соблюдать перемирие только в том случае, если израильские атаки прекратятся. Этот конфликт стал ключевым камнем преткновения в переговорах по войне в Иране.



В пятницу, после вступления в силу соглашения о прекращении огня с Ливаном, Израиль снял ограничения по всей стране.