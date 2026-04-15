18.04.2026 07:37

США вновь на месяц разрешили покупать загруженную на танкеры российскую нефть

Теги:  США  Минфин  нефть  Россия  лицензия  Иран 

18 апреля — Mossovetinfo.ru — США разрешили до 16 мая продажу, перевозку и выгрузку российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры до 17 апреля. Лицензия опубликована на сайте Минфина США.

Разрешение не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Ираном, иранским правительством, а также с товарами и услугами иранского происхождения.

Действие предыдущей лицензии завершилось 11 апреля.

Глава американского Минфина Скотт Бессент в своем аккаунте в соцсети назвал лицензию узкоспециализированной, краткосрочной мерой для «укрепления стабильности на мировых энергетических рынках» и контроля цен на энергоносители. Также он написал, что разрешение на продажу нефти не принесет «существенной финансовой выгоды российскому правительству», так как оно «получает большую часть своих энергетических доходов от налогов, взимаемых на месте добычи».

Отметим, что в среду на брифинге в Белом доме США Бессент заявил, что не будут продлять лицензии, временно предоставлявшие право закупать российскую и иранскую нефть.

Накануне Иран «полностью открыл» Ормузский пролив на протяжении периода прекращения огня.

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
США  Минфин  нефть  Россия  лицензия  Иран 

07:37 Другое США вновь на месяц разрешили покупать загруженную на танкеры российскую нефть

