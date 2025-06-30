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Город (Москва и область)     01.07.2025 14:05

С сегодняшнего дня в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

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Теги:  тариф  повышение  индексация  1 июля 2025 года  Москва  справка  ЖКХ  ЖКУ  коммунальные услуги  вода  газ  электроэнергия  вывоз мусора 

1 июля — Mossovetinfo.ru — С 1 июля 2025 года, в соответствии с распоряжением Правительства России, тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами, проиндексированы (повышены) в России в среднем на 11,9%, в Москве на 15%, в Московской области на 13%. В 2024 году тарифы за услуги ЖКХ в среднем по России выросли на 9,8%, в 2023 году - на 8,11%.

Глава ЦБ РФ Набиуллина в начале июня в ходе своей пресс-конференции сообщила, что Центробанк уже учел июльское повышение тарифов ЖКХ в своем прогнозе по инфляции. По прогнозу это приведет лишь к разовому колебанию цен. Глава ЦБ отметила, что обычно такие разовые колебания не требуют вмешательства в денежно-кредитную политику.
Рост тарифов был объявлен заранее, давно. Мы его уже учли и в наших решениях, и в нашем прогнозе, - сказала Набиуллина.

С П Р А В К А

Тарифы на тепловую энергию ПАО «МОЭК»
горячее водоснабжение: 312,5 рубля за кубометр (рост на 14,8 процента);
центральное отопление: 3738,37 рубля за гигакалорию (рост на 16,2 процента)

Тарифы на питьевую воду и водоотведение АО «Мосводоканал»
Холодное водоснабжение: 65,77 рубля за кубометр (рост на 10 процентов);
водоотведение (канализация): 51,62 рубля за кубометр (рост на 12,4 процента);

Единый тариф на услугу регионального оператора АО «Экотехпром» по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Москвы
(вывоз мусора) - 972,7 руб. за 1 куб. м. (рост на 14,9%)

Тариф на электричество вырос от 12,6% до 22,8% в зависимости от того газовая или электрическая плита в квартире и по какому тарифу оплачивается электроэнергия (единый, тариф дневной и ночной; или трехзонный -- пик, полупик, ночь). Ночное потребление электроэнергии выросло до 3,71 рубля за кВт (рост на 22,8%).

Тариф на газ для приготовления пищи вырос с 8,94 рубля до 9,71 рубля за 1 м³ (+7,9%), а на газ для отопления — с 6,78 рубля до 8,54 рубля за 1 м³ (+20,6%).

Тарифы на содержание жилого помещения (расходы общедомовое имущество) с 1 июля увеличиваться не будут.


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Теги: 
тариф  повышение  индексация  1 июля 2025 года  Москва  справка  ЖКХ  ЖКУ  коммунальные услуги  вода  газ  электроэнергия  вывоз мусора 

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