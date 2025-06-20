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Мнения     02.07.2025 17:31

Орган предварительной цензуры позволил бы защитить от карательной, полагает спецпредставитель Путина

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Теги:  Швыдкой  цензура  мнение  культура  Путин  советник 

2 июля — Mossovetinfo.ru — В сложившихся условиях в России «было бы куда честнее вернуться к цензуре», создать государственные цензурные структуры, аналогичные Главлиту, что позволило бы органу предварительной цензуры п защитить от карательной, полагает экс министр культуры, доктор искусствоведения, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Было бы куда честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы, а не бюрократы различных ведомств, сами не представляющие до конца, чего же им надо бояться, чтобы не потерять место, тем самым сломав себе карьеру», говорится в авторской колонке Швыдкого, опубликованной в Российской газете.

Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству отмечает, что «возрождение института цензуры - недешевое удовольствие, требующее не сотен, но тысяч просвещенных слуг государства, но, пожалуй, только оно может сохранить здоровую обстановку в творческой среде».

По мнению Швыдкого новый Главлит избавит депутатов от необходимости постоянно править действующее законодательство с целью ограничить распространение произведений искусства, «которые могут содержать еще несформулированные угрозы для духовного состояния общества».

Также, полагает Швыдкой, новый Главлит позволит повысить качество создаваемых произведений, поскольку «количество трудно формализуемых с юридической точки зрения требований к деятелям культуры, редакторам, продюсерам, издателям не может возрастать до бесконечности. И не может не отражаться на качестве создаваемых произведений. Нельзя творить, держа на столе указы президента РФ и своды законов, включающих помимо Гражданского и Уголовный кодекс».

Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит) — орган государственного управления Союза Советских Социалистических Республик, осуществлявший цензуру печатных произведений и защиту государственных секретов в средствах массовой информации, а также контроль за хранением, эксплуатацией и обслуживанием печатного оборудования, множительной и копировальной техники, и лиц к ним допущенных в период с 1922 по 1991 годы. Главлит многократно менял названия, подчиненность. Главлит имел обширный Перечень сведений, запрещённых к опубликованию, который постоянно актуализировался.

18 июня кабмин Молдавии одобрил поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, который вводит цензуру в онлайн-пространство, несмотря на критику со стороны Венецианской комиссии.

Отметим, что Конституцией Российской Федерации цензура запрещена ( статья 29) «Гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается».

В 2017 году Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников образовательного центра одаренных детей «Сириус» в Сочи, на вопрос о цензуре в Интернете сказал, что «Никакой цензуры у нас сейчас нет ни в одной сфере». При этом Путин отметил, что в Сети должны действовать такие же законы, как при регулировании обычной общественной жизни. «Что касается Интернета и свободы... Свобода - это одна из фундаментальных ценностей. Но свобода заканчивается там, где мы сталкиваемся со свободой другого человека. То же самое касается свободы в Интернете. Там должно быть разрешено все, что не запрещено законом», - подчеркнул глава государства.

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Теги: 
Швыдкой  цензура  мнение  культура  Путин  советник 

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