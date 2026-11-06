В сторону Московского региона летели около 800 БПЛА - Собянин

17 ноября — Mossovetinfo.ru — В период с 17:00 16 ноября по 07:00 17 ноября в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА. Большая часть из них уничтожена ВКС ПВО Минобороны на дальних рубежах. 321 беспилотник нейтрализован на подлёте к Москве. Об этом утром 17 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Также Собянин отметил хорошую работу недавно созданного подразделения Барс Москва.



«При защите города кроме сил ВКС ПВО Минобороны хорошо показали себя бойцы недавно созданного Барс Москва. За последние 2 дня ими сбито около 300 вражеских беспилотников. Молодцы», - сообщил Собянин.