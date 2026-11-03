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Город (Москва и область)     16.11.2026 09:53

Ночью в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА - Собянин

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Теги:  Минобороны  БПЛА  беспилотник  ПВО  Москва  Собянин 

16 ноября — Mossovetinfo.ru — В период с 17:00 15 ноября по 08:00 16 ноября в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 191 беспилотник нейтрализован на подлёте к Москве. Об этом утром 16 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Также минувшей ночью Собянин неоднократно отмечал в своих сообщениях, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

По информации Минобороны РФ, распространенной утром 16 ноября,в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1336 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

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Карта места

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Теги: 
Минобороны  БПЛА  беспилотник  ПВО  Москва  Собянин 

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