Ночью в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА - Собянин

16 ноября — Mossovetinfo.ru — В период с 17:00 15 ноября по 08:00 16 ноября в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 191 беспилотник нейтрализован на подлёте к Москве. Об этом утром 16 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Также минувшей ночью Собянин неоднократно отмечал в своих сообщениях, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.



По информации Минобороны РФ, распространенной утром 16 ноября,в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1336 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

