Другие материалы
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Город (Москва и область)
16.11.2026, 09:53
Ночью в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА - Собянин
16 ноября — Mossovetinfo.ru — В период с 17:00 15 ноября по 08:00 16 ноября в сторону Московского региона летели около 600 Б...
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Город (Москва и область)
06.11.2026, 06:59
Кремлевские куранты остановлены на 10 дней, до 16 ноября, для техобслуживания – ФСО
6 ноября — Mossovetinfo.ru — Куранты Спасской башни Московского Кремля остановлены для проведением регламентного т...
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Город (Москва и область)
03.11.2026, 08:12
493 дрона летели в сторону Московского региона в ночь на 3 ноября - Собянин
3 ноября — Mossovetinfo.ru — 493 дрона летели в сторону Московского региона, 187 сбиты на подлете к столице в ночь на 3 но...