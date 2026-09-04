25 сентября — Mossovetinfo.ru — На заседании Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 25 сентября рассмотрен вопрос «Об общих результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», - подведены итоги выборов.

Как сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, по итогам выборов в Госдуму 5% барьер преодолели пять партий :

— «Единая Россия» получила 349 мест (140 по федеральному списку и 209 по одномандатным округам);

— КПРФ — 37 мест (32 мандата в федеральном округе и еще 5 - в одномандатных округах);

— ЛДПР — 23 мандата (21 по федеральному и 2 по одномандатным округам).

— «Новые люди» — 19 мест ( 19 – по федеральному округу);

— «Справедливая Россия» — 17 мест (13 по федеральному и 4 по одномандатным округам).

Также места в Госдуме девятого созыва по результатам выборов в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца, еще одно место у кандидата от партии «Родина».

ИА МОССОВЕТ публикует публикует СПИСОК избранных депутатов Госдумы 9-го созыва в соответствии Приложением к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 сентября 2026 г. № 53/357-9

СПИСОК

ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕВЯТОГО СОЗЫВА

По федеральному избирательному округу

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Лавров Сергей Викторович 2. Собянин Сергей Семенович 3. Поддубный Евгений Евгеньевич 4. Львова-Белова Мария Алексеевна 5. Головин Владислав Николаевич 6. Трутнев Юрий Петрович 7. Костюк Мария Федоровна 8. Цыдыпов Балдан Баирович 9. Пинский Виктор Витальевич 10. Данчикова Галина Иннокентьевна 11. Родионова Александра Дмитриевна 12. Кобзев Игорь Иванович 13. Котюков Михаил Михайлович 14. Каптелинина Наталья Олеговна 15. Середюк Илья Владимирович 16. Гусева Ирина Михайловна 17. Савин Алексей Николаевич 18. Томенко Виктор Петрович 19. Травников Андрей Александрович 20. Хоценко Виталий Павлович 21. Якушев Владимир Владимирович 22. Кобылкин Дмитрий Николаевич 23. Хохряков Борис Сергеевич 24. Валеев Эрнест Абдулович 25. Паслер Денис Владимирович 26. Светяш Дарья Александровна 27. Текслер Алексей Леонидович 28. Голиков Олег Александрович 29. Махонин Дмитрий Николаевич 30. Климов Андрей Аркадьевич 31. Хабиров Радий Фаритович 32. Панькина Ирина Александровна 33. Орлова Наталья Алексеевна 34. Курбанов Ризван Даниялович 35. Баталова Рима Акбердиновна 36. Солнцев Евгений Александрович 37. Машковская Татьяна Олеговна 38. Федорищев Вячеслав Андреевич 39. Симановский Леонид Яковлевич 40. Парфенов Андрей Борисович 41. Эмиргамзаев Абдулгамид Гасанович 42. Ишматова Татьяна Витальевна 43. Соколов Александр Валентинович 44. Минниханов Рустам Нургалиевич 45. Лапин Александр Павлович 46. Зарипова Эльмира Амировна 47. Метшин Айдар Раисович 48. Топилин Максим Анатольевич 49. Салихов Зявдат Миргазямович 50. Никитин Глеб Сергеевич 51. Малков Павел Викторович 52. Макаров Андрей Михайлович 53. Любарский Роман Валерьевич 54. Артамонов Сергей Геннадьевич 55. Кузнецова Анна Юрьевна 56. Хор Глеб Яковлевич 57. Гладков Сергей Михайлович 58. Мельниченко Олег Владимирович 59. Здунов Артём Алексеевич 60. Первышов Евгений Алексеевич 61. Сидякин Александр Геннадьевич 62. Хаустов Сергей Валериевич 63. Ревенко Евгений Васильевич 64. Авдеев Александр Александрович 65. Воскресенский Станислав Сергеевич 66. Королев Виталий Геннадьевич 67. Терешкова Валентина Владимировна 68. Ковальчук Егор Викторович 69. Богомаз Александр Васильевич 70. Анохин Василий Николаевич 71. Шапша Владислав Валерьевич 72. Миляев Дмитрий Вячеславович 73. Артамонов Игорь Георгиевич 74. Шуваев Александр Михайлович 75. Воробьев Вячеслав Михайлович 76. Хинштейн Александр Евсеевич 77. Белых Ирина Викторовна 78. Ресин Владимир Иосифович 79. Селиверстов Виктор Валентинович 80. Гаджиева Альбина Омаровна 81. Лантратова Дарья Сергеевна 82. Костин Сергей Васильевич 83. Выборный Анатолий Борисович 84. Воробьев Андрей Юрьевич 85. Болилая Людмила Вячеславовна 86. Савельев Виталий Геннадьевич 87. Роднина Ирина Константиновна 88. Азимов Рахим Азизбоевич 89. Агаев Бекхан Вахаевич 90. Дрозденко Александр Юрьевич 91. Ведерников Михаил Юрьевич 92. Филимонов Георгий Юрьевич 93. Боярский Сергей Михайлович 94. Валуев Николай Сергеевич 95. Петров Юрий Александрович 96. Цунаева Елена Моисеевна 97. Чибис Андрей Владимирович 98. Беспрозванных Алексей Сергеевич 99. Шолохов Александр Михайлович 100. Абрамченко Виктория Валериевна 101. Гутенев Владимир Владимирович 102. Бурлаков Сергей Владимирович 103. Бочаров Андрей Иванович 104. Москвичев Евгений Сергеевич 105. Марченко Владимир Васильевич 106. Бабушкин Игорь Юрьевич 107. Долуда Николай Александрович 108. Костенко Наталья Васильевна 109. Бессараб Светлана Викторовна 110. Ткачев Алексей Николаевич 111. Кривоносов Сергей Владимирович 112. Данильченко Галина Викторовна 113. Кумпилов Мурат Каральбиевич 114. Аксёнов Сергей Валерьевич 115. Развожаев Михаил Владимирович 116. Владимиров Владимир Владимирович 117. Алексеенко Николай Николаевич 118. Иванов Владимир Валерьевич 119. Кармазина Раиса Васильевна 120. Коков Казбек Валерьевич 121. Темрезов Рашид Бориспиевич 122. Щукин Федор Вячеславович 123. Набиев Энвер Альбертович 124. Мазаева Сапижат Исаевна 125. Касумов Джамал Гусейнович 126. Шабатаев Шуми Данилович 127. Калиматов Махмуд-Али Макшарипович 128. Меняйло Сергей Иванович 129. Саралиев Шамсаил Юнусович 130. Лечхаджиев Руслан Абдулвахиевич 131. Догаев Ахмед Шамханович 132. Водолацкий Виктор Петрович 133. Москалькова Татьяна Николаевна 134. Никонов Вячеслав Алексеевич 135. Касатонов Владимир Львович 136. Лещенко Ян Витальевич 137. Добровольский Сергей Сергеевич 138. Николаенко Виктор Викторович 139. Ворона Дмитрий Николаевич 140. Гарцев Дмитрий Анатольевич

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая

партия России

1. Слуцкий Леонид Эдуардович 2. Верещагин Алексей Олегович 3. Воропаева Мария Александровна 4. Луговой Андрей Константинович 5. Бут Виктор Анатольевич 6. Курдюмов Александр Борисович 7. Жирков Дмитрий Анатольевич 8. Свищев Дмитрий Александрович 9. Козлов Сергей Георгиевич 10. Чернышов Борис Александрович 11. Шатунов Дмитрий Александрович 12. Сысоев Владимир Владимирович 13. Атмахов Владислав Олегович 14. Антошин Сергей Сергеевич 15. Слотюк Алексей Анатольевич 16. Селезнев Валерий Сергеевич 17. Умаров Джамбулат Вахидович 18. Панеш Каплан Мугдинович 19. Голубева Дарья Михайловна 20. Овчинская Яна Игоревна 21. Кавшар Элеонора Леонидовна

Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1. Миронов Сергей Михайлович 2. Ким Марина Евгеньевна 3. Чернышев Олег Робертович 4. Шагимуратов Константин Нилович 5. Арбузов Сергей Геннадиевич 6. Ананских Игорь Александрович 7. Григорьев Юрий Иннокентьевич 8. Кузнецов Андрей Анатольевич 9. Грешневиков Анатолий Николаевич 10. Стариков Николай Викторович 11. Андреева Ольга Владимировна 12. Швецов Василий Георгиевич 13. Кабышев Сергей Владимирович

КПРФ – политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Зюганов Геннадий Андреевич 2. Коновалов Валентин Олегович 3. Афонин Юрий Вячеславович 4. Новиков Дмитрий Георгиевич 5. Мельников Иван Иванович 6. Кашин Владимир Иванович 7. Харитонов Николай Михайлович 8. Коломейцев Николай Васильевич 9. Тайсаев Казбек Куцукович 10. Дробот Мария Владимировна 11. Комоцкий Борис Олегович 12. Гаврилов Сергей Анатольевич 13. Синельщиков Юрий Петрович 14. Куринный Алексей Владимирович 15. Глазкова Анжелика Егоровна 16. Бифов Анатолий Жамалович 17. Савицкая Светлана Евгеньевна 18. Ивачев Александр Николаевич 19. Авдеев Михаил Юрьевич 20. Егоров Владислав Иванович 21. Айтакова Ксения Алексеевна 22. Бабич Иван Николаевич 23. Осадчий Николай Иванович 24. Клычков Андрей Евгеньевич 25. Лябихов Роман Михайлович 26. Лебедев Олег Александрович 27. Алимова Ольга Николаевна 28. Локоть Анатолий Евгеньевич 29. Васильев Николай Иванович 30. Останина Нина Александровна 31. Бессонов Евгений Иванович 32. Кумин Вадим Валентинович

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

1. Нечаев Алексей Геннадьевич 2. Даванков Владислав Андреевич 3. Авксентьева Сардана Владимировна 4. Самылин Ярослав Алексеевич 5. Скоробогатько Александр Александрович 6. Корытников Павел Владиславович 7. Чемерис Роза Басировна 8. Горбашев Илья Вадимович 9. Каноков Тимур Борисович 10. Хамитов Амир Махсудович 11. Тарбаев Сангаджи Андреевич 12. Кислицына Дарья Олеговна 13. Анастасина Юлия Александровна 14. Демин Александр Вячеславович 15. Гулин Максим Алексеевич 16. Панова Елена Васильевна 17. Власов Сергей Владимирович 18. Арапов Георгий Константинович 19. Степченко Ольга Игоревна

По одномандатным избирательным округам