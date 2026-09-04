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Власть     25.09.2026 16:07

СПИСОК 450 избранных депутатов в Госдуму 9-го созыва

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Теги:  Госдума  выборы  итоги  депутаты  список  ЦИК  Центризбирком 

25 сентября — Mossovetinfo.ru —   На заседании Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 25 сентября рассмотрен вопрос «Об общих результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», - подведены итоги выборов.

Как сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, по итогам выборов в Госдуму 5% барьер преодолели пять партий :

—  «Единая Россия» получила 349 мест (140 по федеральному списку и 209 по одномандатным округам);

—  КПРФ —  37 мест (32 мандата в федеральном округе и еще 5 - в одномандатных округах);

—  ЛДПР —  23 мандата (21 по федеральному и 2 по одномандатным округам).

—  «Новые люди» — 19 мест ( 19 – по федеральному  округу);

—  «Справедливая Россия» —  17 мест (13 по федеральному и 4 по одномандатным округам).

Также места в Госдуме девятого созыва по результатам выборов в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца, еще одно место у кандидата от партии «Родина».


ИА МОССОВЕТ публикует публикует СПИСОК избранных депутатов Госдумы 9-го  созыва в соответствии Приложением к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 сентября 2026 г. № 53/357-9


СПИСОК
ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕВЯТОГО СОЗЫВА

 

По федеральному избирательному округу

 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 

1. Лавров Сергей Викторович

2. Собянин Сергей Семенович

3. Поддубный Евгений Евгеньевич

4. Львова-Белова Мария Алексеевна

5. Головин Владислав Николаевич

6. Трутнев Юрий Петрович

7. Костюк Мария Федоровна

8. Цыдыпов Балдан Баирович

9. Пинский Виктор Витальевич

10. Данчикова Галина Иннокентьевна

11. Родионова Александра Дмитриевна

12. Кобзев Игорь Иванович

13. Котюков Михаил Михайлович

14. Каптелинина Наталья Олеговна

15. Середюк Илья Владимирович

16. Гусева Ирина Михайловна

17. Савин Алексей Николаевич

18. Томенко Виктор Петрович

19. Травников Андрей Александрович

20. Хоценко Виталий Павлович

21. Якушев Владимир Владимирович

22. Кобылкин Дмитрий Николаевич

23. Хохряков Борис Сергеевич

24. Валеев Эрнест Абдулович

25. Паслер Денис Владимирович

26. Светяш Дарья Александровна

27. Текслер Алексей Леонидович

28. Голиков Олег Александрович

29. Махонин Дмитрий Николаевич

30. Климов Андрей Аркадьевич

31. Хабиров Радий Фаритович

32. Панькина Ирина Александровна

33. Орлова Наталья Алексеевна

34. Курбанов Ризван Даниялович

35. Баталова Рима Акбердиновна

36. Солнцев Евгений Александрович

37. Машковская Татьяна Олеговна

38. Федорищев Вячеслав Андреевич

39. Симановский Леонид Яковлевич

40. Парфенов Андрей Борисович

41. Эмиргамзаев Абдулгамид Гасанович

42. Ишматова Татьяна Витальевна

43. Соколов Александр Валентинович

44. Минниханов Рустам Нургалиевич

45. Лапин Александр Павлович

46. Зарипова Эльмира Амировна

47. Метшин Айдар Раисович

48. Топилин Максим Анатольевич

49. Салихов Зявдат Миргазямович

50. Никитин Глеб Сергеевич

51. Малков Павел Викторович

52. Макаров Андрей Михайлович

53. Любарский Роман Валерьевич

54. Артамонов Сергей Геннадьевич

55. Кузнецова Анна Юрьевна

56. Хор Глеб Яковлевич

57. Гладков Сергей Михайлович

58. Мельниченко Олег Владимирович

59. Здунов Артём Алексеевич

60. Первышов Евгений Алексеевич

61. Сидякин Александр Геннадьевич

62. Хаустов Сергей Валериевич

63. Ревенко Евгений Васильевич

64. Авдеев Александр Александрович

65. Воскресенский Станислав Сергеевич

66. Королев Виталий Геннадьевич

67. Терешкова Валентина Владимировна

68. Ковальчук Егор Викторович

69. Богомаз Александр Васильевич

70. Анохин Василий Николаевич

71. Шапша Владислав Валерьевич

72. Миляев Дмитрий Вячеславович

73. Артамонов Игорь Георгиевич

74. Шуваев Александр Михайлович

75. Воробьев Вячеслав Михайлович

76. Хинштейн Александр Евсеевич

77. Белых Ирина Викторовна

78. Ресин Владимир Иосифович

79. Селиверстов Виктор Валентинович

80. Гаджиева Альбина Омаровна

81. Лантратова Дарья Сергеевна

82. Костин Сергей Васильевич

83. Выборный Анатолий Борисович

84. Воробьев Андрей Юрьевич

85. Болилая Людмила Вячеславовна

86. Савельев Виталий Геннадьевич

87. Роднина Ирина Константиновна

88. Азимов Рахим Азизбоевич

89. Агаев Бекхан Вахаевич

90. Дрозденко Александр Юрьевич

91. Ведерников Михаил Юрьевич

92. Филимонов Георгий Юрьевич

93. Боярский Сергей Михайлович

94. Валуев Николай Сергеевич

95. Петров Юрий Александрович

96. Цунаева Елена Моисеевна

97. Чибис Андрей Владимирович

98. Беспрозванных Алексей Сергеевич

99. Шолохов Александр Михайлович

100. Абрамченко Виктория Валериевна

101. Гутенев Владимир Владимирович

102. Бурлаков Сергей Владимирович

103. Бочаров Андрей Иванович

104. Москвичев Евгений Сергеевич

105. Марченко Владимир Васильевич

106. Бабушкин Игорь Юрьевич

107. Долуда Николай Александрович

108. Костенко Наталья Васильевна

109. Бессараб Светлана Викторовна

110. Ткачев Алексей Николаевич

111. Кривоносов Сергей Владимирович

112. Данильченко Галина Викторовна

113. Кумпилов Мурат Каральбиевич

114. Аксёнов Сергей Валерьевич

115. Развожаев Михаил Владимирович

116. Владимиров Владимир Владимирович

117. Алексеенко Николай Николаевич

118. Иванов Владимир Валерьевич

119. Кармазина Раиса Васильевна

120. Коков Казбек Валерьевич

121. Темрезов Рашид Бориспиевич

122. Щукин Федор Вячеславович

123. Набиев Энвер Альбертович

124. Мазаева Сапижат Исаевна

125. Касумов Джамал Гусейнович

126. Шабатаев Шуми Данилович

127. Калиматов Махмуд-Али Макшарипович

128. Меняйло Сергей Иванович

129. Саралиев Шамсаил Юнусович

130. Лечхаджиев Руслан Абдулвахиевич

131. Догаев Ахмед Шамханович

132. Водолацкий Виктор Петрович

133. Москалькова Татьяна Николаевна

134. Никонов Вячеслав Алексеевич

135. Касатонов Владимир Львович

136. Лещенко Ян Витальевич

137. Добровольский Сергей Сергеевич

138. Николаенко Виктор Викторович

139. Ворона Дмитрий Николаевич

140. Гарцев Дмитрий Анатольевич

 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

 

1. Слуцкий Леонид Эдуардович

2. Верещагин Алексей Олегович

3. Воропаева Мария Александровна

4. Луговой Андрей Константинович

5. Бут Виктор Анатольевич

6. Курдюмов Александр Борисович

7. Жирков Дмитрий Анатольевич

8. Свищев Дмитрий Александрович

9. Козлов Сергей Георгиевич

10. Чернышов Борис Александрович

11. Шатунов Дмитрий Александрович

12. Сысоев Владимир Владимирович

13. Атмахов Владислав Олегович

14. Антошин Сергей Сергеевич

15. Слотюк Алексей Анатольевич

16. Селезнев Валерий Сергеевич

17. Умаров Джамбулат Вахидович

18. Панеш Каплан Мугдинович

19. Голубева Дарья Михайловна

20. Овчинская Яна Игоревна

21. Кавшар Элеонора Леонидовна

 

Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

 

1. Миронов Сергей Михайлович

2. Ким Марина Евгеньевна

3. Чернышев Олег Робертович

4. Шагимуратов Константин Нилович

5. Арбузов Сергей Геннадиевич

6. Ананских Игорь Александрович

7. Григорьев Юрий Иннокентьевич

8. Кузнецов Андрей Анатольевич

9. Грешневиков Анатолий Николаевич

10. Стариков Николай Викторович

11. Андреева Ольга Владимировна

12. Швецов Василий Георгиевич

13. Кабышев Сергей Владимирович

 

КПРФ – политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

1. Зюганов Геннадий Андреевич

2. Коновалов Валентин Олегович

3. Афонин Юрий Вячеславович

4. Новиков Дмитрий Георгиевич

5. Мельников Иван Иванович

6. Кашин Владимир Иванович

7. Харитонов Николай Михайлович

8. Коломейцев Николай Васильевич

9. Тайсаев Казбек Куцукович

10. Дробот Мария Владимировна

11. Комоцкий Борис Олегович

12. Гаврилов Сергей Анатольевич

13. Синельщиков Юрий Петрович

14. Куринный Алексей Владимирович

15. Глазкова Анжелика Егоровна

16. Бифов Анатолий Жамалович

17. Савицкая Светлана Евгеньевна

18. Ивачев Александр Николаевич

19. Авдеев Михаил Юрьевич

20. Егоров Владислав Иванович

21. Айтакова Ксения Алексеевна

22. Бабич Иван Николаевич

23. Осадчий Николай Иванович

24. Клычков Андрей Евгеньевич

25. Лябихов Роман Михайлович

26. Лебедев Олег Александрович

27. Алимова Ольга Николаевна

28. Локоть Анатолий Евгеньевич

29. Васильев Николай Иванович

 

30. Останина Нина Александровна

31. Бессонов Евгений Иванович

32. Кумин Вадим Валентинович

 

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

 

1. Нечаев Алексей Геннадьевич

2. Даванков Владислав Андреевич

3. Авксентьева Сардана Владимировна

4. Самылин Ярослав Алексеевич

5. Скоробогатько Александр Александрович

6. Корытников Павел Владиславович

7. Чемерис Роза Басировна

8. Горбашев Илья Вадимович

9. Каноков Тимур Борисович

10. Хамитов Амир Махсудович

11. Тарбаев Сангаджи Андреевич

12. Кислицына Дарья Олеговна

13. Анастасина Юлия Александровна

14. Демин Александр Вячеславович

15. Гулин Максим Алексеевич

16. Панова Елена Васильевна

17. Власов Сергей Владимирович

18. Арапов Георгий Константинович

19. Степченко Ольга Игоревна

 

По одномандатным избирательным округам

 

Республика Адыгея (Адыгея) –
Адыгейский одномандатный избирательный округ № 1

Резник Владислав Матусович

Республика Алтай –
Алтайский одномандатный избирательный округ № 2

Суразов Александр Германович

 

Республика Башкортостан –
Уфимский одномандатный избирательный округ № 3

Чернавин Денис Юрьевич

Республика Башкортостан –
Благовещенский одномандатный избирательный округ № 4

Кидрасов Юлай Фаукатович

Республика Башкортостан –
Белорецкий одномандатный избирательный округ № 5

Аиткулова Эльвира Ринатовна

Республика Башкортостан –
Нефтекамский одномандатный избирательный округ № 6

Журавлев Алексей Александрович

Республика Башкортостан –
Салаватский одномандатный избирательный округ № 7

Байгускаров Зариф Закирович

Республика Башкортостан –
Стерлитамакский одномандатный избирательный округ № 8

Кульсарина Гульнур Галинуровна

Республика Бурятия –
Бурятский одномандатный избирательный округ № 9

Мункожаргалов Дашибал Цырендоржиевич

Республика Дагестан –
Махачкалинский одномандатный избирательный округ № 10

Валихов Магомед Алиевич

Республика Дагестан –
Буйнакский одномандатный избирательный округ № 11

Нурбагандов Нурбаганд Магомедович

Республика Дагестан –
Дербентский одномандатный избирательный округ № 12

Абакаров Хизри Магомедович

Донецкая Народная Республика –
Макеевский одномандатный избирательный округ № 13

Куксенкова Ирина Юльевна

Донецкая Народная Республика –
Донецкий одномандатный избирательный округ № 14

Бородай Александр Юрьевич

Донецкая Народная Республика –
Горловский одномандатный избирательный округ № 15

Макаров Сергей Валериевич

Республика Ингушетия –
Ингушский одномандатный избирательный округ № 16

Татриев Муслим Барисович

Кабардино-Балкарская Республика –
Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 17

Шхагошев Адальби Люлевич

Республика Калмыкия –
Калмыцкий одномандатный избирательный округ № 18

Богатов Михаил Александрович

Карачаево-Черкесская Республика –
Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ № 19

Узденов Солтан Джашарбекович

Республика Карелия –
Карельский одномандатный избирательный округ № 20

Пивненко Валентина Николаевна

Республика Коми –
Сыктывкарский одномандатный избирательный округ № 21

Кочев Станислав Вадимович

Республика Крым –
Симферопольский одномандатный избирательный округ № 22

Нестеренко Юрий Юрьевич

Республика Крым –
Керченский одномандатный избирательный округ № 23

Павленко Янина Петровна

Республика Крым –
Евпаторийский одномандатный избирательный округ № 24

Бабашов Леонид Иванович

Луганская Народная Республика –
Луганский одномандатный избирательный округ № 25

Колесников Денис Сергеевич

Луганская Народная Республика –
Алчевский одномандатный избирательный округ № 26

Санаев Иван Владимирович

Республика Марий Эл –
Марийский одномандатный избирательный округ № 27

Казанков Сергей Иванович

Республика Мордовия –
Мордовский одномандатный избирательный округ № 28

Кидяев Виктор Борисович

Республика Саха (Якутия) –
Якутский одномандатный избирательный округ № 29

Шамаев Петр Виталиевич

Республика Северная Осетия – Алания –
Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 30

Таймазов Артур Борисович

Республика Татарстан (Татарстан) –
Приволжский одномандатный избирательный округ № 31

Вольфсон Илья Светославович

Республика Татарстан (Татарстан) –
Московский одномандатный избирательный округ № 32

Юсупов Руслан Рафаилевич

Республика Татарстан (Татарстан) –
Нижнекамский одномандатный избирательный округ № 33

Морозов Олег Викторович

Республика Татарстан (Татарстан) –
Набережно-Челнинский одномандатный избирательный округ № 34

Когогина Альфия Гумаровна

Республика Татарстан (Татарстан) –
Альметьевский одномандатный избирательный округ № 35

Шайдуллин Марсель Зуфарович

Республика Татарстан (Татарстан) –
Центральный одномандатный избирательный округ № 36

Нуриев Марат Абдулхаевич

Республика Тыва –
Тывинский одномандатный избирательный округ № 37

Куулар Буян Федорович

Удмуртская Республика –
Удмуртский одномандатный избирательный округ № 38

Исаев Андрей Константинович

Удмуртская Республика –
Ижевский одномандатный избирательный округ № 39

Гарин Олег Владимирович

Республика Хакасия –
Хакасский одномандатный избирательный округ № 40

Штыгашев Александр Александрович

Чеченская Республика –
Чеченский одномандатный избирательный округ № 41

Делимханов Адам Султанович

Чувашская Республика – Чувашия –
Канашский одномандатный избирательный округ № 42

Аксаков Анатолий Геннадьевич

Чувашская Республика – Чувашия –
Чебоксарский одномандатный избирательный округ № 43

Салаева Алла Леонидовна

Алтайский край –
Барнаульский одномандатный избирательный округ № 44

Бессарабов Даниил Владимирович

Алтайский край –
Бийский одномандатный избирательный округ № 45

Лоор Иван Иванович

Алтайский край –
Славгородский одномандатный избирательный округ № 46

Голобородько Денис Александрович

Забайкальский край –
Забайкальский одномандатный избирательный округ № 47

Секержитская Марина Анатольевна

Камчатский край –
Камчатский одномандатный избирательный округ № 48

Яровая Ирина Анатольевна

Краснодарский край –
Центральный одномандатный избирательный округ № 49

Брагарник Игорь Самуилович

Краснодарский край –
Северо-Западный одномандатный избирательный округ № 50

Ламейкин Дмитрий Викторович

Краснодарский край –
Юго-Западный одномандатный избирательный округ № 51

Головченко Галина Александровна

Краснодарский край –
Западный одномандатный избирательный округ № 52

Демченко Иван Иванович

Краснодарский край –
Черноморский одномандатный избирательный округ № 53

Алтухов Сергей Викторович

Краснодарский край –
Южный одномандатный избирательный округ № 54

Затулин Константин Федорович

Краснодарский край –
Юго-Восточный одномандатный избирательный округ № 55

Штаничев Алексей Васильевич

Краснодарский край –
Восточный одномандатный избирательный округ № 56

Езубов Алексей Петрович

Краснодарский край –
Северный одномандатный избирательный округ № 57

Лоцманов Дмитрий Николаевич

Красноярский край –
Красноярский одномандатный избирательный округ № 58

Ликонцев Олег Валерьевич

Красноярский край –
Центральный одномандатный избирательный округ № 59

Дроздов Александр Сергеевич

Красноярский край –
Дивногорский одномандатный избирательный округ № 60

Еремин Сергей Васильевич

Красноярский край –
Енисейский одномандатный избирательный округ № 61

Грачёв Андрей Михайлович

Пермский край –
Пермский одномандатный избирательный округ № 62

Немкин Антон Игоревич

Пермский край –
Чусовской одномандатный избирательный округ № 63

Водянов Роман Михайлович

Пермский край –
Кунгурский одномандатный избирательный округ № 64

Ивенских Ирина Валентиновна

Пермский край –
Кудымкарский одномандатный избирательный округ № 65

Калинский Олег Игоревич

Приморский край –
Владивостокский одномандатный избирательный округ № 66

Щербаков Александр Владимирович

Приморский край –
Артемовский одномандатный избирательный округ № 67

Букаев Геннадий Иванович

Приморский край –
Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 68

Тихонович Кирилл Владимирович

Ставропольский край –
Ставропольский одномандатный избирательный округ № 69

Казакова Ольга Михайловна

Ставропольский край –
Невинномысский одномандатный избирательный округ № 70

Шуваев Дмитрий Иванович

Ставропольский край –
Кавминводский одномандатный избирательный округ № 71

Дроздов Илья Юрьевич

Ставропольский край –
Георгиевский одномандатный избирательный округ № 72

Бондаренко Елена Вениаминовна

Хабаровский край –
Хабаровский одномандатный избирательный округ № 73

Кравчук Сергей Анатольевич

Хабаровский край –
Комсомольский одномандатный избирательный округ № 74

Иванов Максим Евгеньевич

Амурская область –
Амурский одномандатный избирательный округ № 75

Логинов Вячеслав Юрьевич

Архангельская область –
Архангельский одномандатный избирательный округ № 76

Арсентьев Игорь Валентинович

Архангельская область –
Котласский одномандатный избирательный округ № 77

Харченко Мария Борисовна

Астраханская область –
Астраханский одномандатный избирательный округ № 78

Аюпов Ринат Зайдулаевич

Белгородская область –
Белгородский одномандатный избирательный округ № 79

Румянцев Никита Геннадьевич

Белгородская область –
Старооскольский одномандатный избирательный округ № 80

Скоч Андрей Владимирович

Брянская область –
Брянский одномандатный избирательный округ № 81

Щеглов Николай Михайлович

Брянская область –
Унечский одномандатный избирательный округ № 82

Матыцин Олег Васильевич

Владимирская область –
Владимирский одномандатный избирательный округ № 83

Игошин Игорь Николаевич

Владимирская область –
Суздальский одномандатный избирательный округ № 84

Аникеев Григорий Викторович

Волгоградская область –
Волгоградский одномандатный избирательный округ № 85

Николаев Николай Михайлович

Волгоградская область –
Михайловский одномандатный избирательный округ № 86

Гимбатов Андрей Петрович

Волгоградская область –
Волжский одномандатный избирательный округ № 87

Лихачев Виталий Викторович

Вологодская область –
Вологодский одномандатный избирательный округ № 88

Селянин Сергей Леонидович

Вологодская область –
Череповецкий одномандатный избирательный округ № 89

Грачева Светлана Анатольевна

Воронежская область –
Воронежский одномандатный избирательный округ № 90

Пономарев Аркадий Николаевич

Воронежская область –
Аннинский одномандатный избирательный округ № 91

Чижов Сергей Викторович

Воронежская область –
Павловский одномандатный избирательный округ № 92

Гордеев Алексей Васильевич

Запорожская область –
Запорожский одномандатный избирательный округ № 93

Тихомиров Алексей Николаевич

Ивановская область –
Ивановский одномандатный избирательный округ № 94

Дроздов Виталий Алексеевич

Иркутская область –
Иркутский одномандатный избирательный округ № 95

Якубовский Александр Владимирович

Иркутская область –
Ангарский одномандатный избирательный округ № 96

Логунов Вадим Дмитриевич

Иркутская область –
Шелеховский одномандатный избирательный округ № 97

Тен Сергей Юрьевич

Иркутская область –
Братский одномандатный избирательный округ № 98

Новицкий Олег Викторович

Калининградская область –
Калининградский одномандатный избирательный округ № 99

Козлов Андрей Владимирович

Калининградская область –
Центральный одномандатный избирательный округ № 100

Оргеева Марина Эдуардовна

Калужская область –
Калужский одномандатный избирательный округ № 101

Скляр Геннадий Иванович

Кемеровская область – Кузбасс –
Кемеровский одномандатный избирательный округ № 102

Горелкин Антон Вадимович

Кемеровская область – Кузбасс –
Прокопьевский одномандатный избирательный округ № 103

Петров Вячеслав Анатольевич

Кемеровская область – Кузбасс –
Заводский одномандатный избирательный округ № 104

Федяев Павел Михайлович

Кемеровская область – Кузбасс –
Новокузнецкий одномандатный избирательный округ № 105

Матвейчев Олег Анатольевич

Кировская область –
Кировский одномандатный избирательный округ № 106

Веснин Борис Геннадьевич

Кировская область –
Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ № 107

Березин Андрей Олегович

Костромская область –
Костромской одномандатный избирательный округ № 108

Анохин Алексей Алексеевич

Курганская область –
Курганский одномандатный избирательный округ № 109

Ильтяков Александр Владимирович

Курская область –
Курский одномандатный избирательный округ № 110

Пискарев Василий Иванович

Курская область –
Сеймский одномандатный избирательный округ № 111

Золотарев Алексей Павлович

Ленинградская область –
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 112

Журова Светлана Сергеевна

Ленинградская область –
Гатчинский одномандатный избирательный округ № 113

Яхнюк Сергей Васильевич

Ленинградская область –
Волховский одномандатный избирательный округ № 114

Петров Сергей Валериевич

Липецкая область –
Липецкий одномандатный избирательный округ № 115

Курбатов Сергей Михайлович

Липецкая область –
Левобережный одномандатный избирательный округ № 116

Дьяконова Татьяна Ивановна

Магаданская область –
Магаданский одномандатный избирательный округ № 117

Булычёв Богдан Юрьевич

Московская область –
Балашихинский одномандатный избирательный округ № 118

Юров Сергей Геннадиевич

Московская область –
Дмитровский одномандатный избирательный округ № 119

Кравченко Денис Борисович

Московская область –
Коломенский одномандатный избирательный округ № 120

Чаплин Никита Юрьевич

Московская область –
Красногорский одномандатный избирательный округ № 121

Колунов Сергей Владимирович

Московская область –
Люберецкий одномандатный избирательный округ № 122

Терюшков Роман Игоревич

Московская область –
Мытищинский одномандатный избирательный округ № 123

Легков Александр Геннадьевич

Московская область –
Одинцовский одномандатный избирательный округ № 124

Майданов Денис Васильевич

Московская область –
Орехово-Зуевский одномандатный избирательный округ № 125

Панин Геннадий Олегович

Московская область –
Подольский одномандатный избирательный округ № 126

Фетисов Вячеслав Александрович

Московская область –
Сергиево-Посадский одномандатный избирательный округ № 127

Пахомов Сергей Александрович

Московская область –
Серпуховский одномандатный избирательный округ № 128

Коган Александр Борисович

Московская область –
Щёлковский одномандатный избирательный округ № 129

Булгаков Андрей Алексеевич

Мурманская область –
Мурманский одномандатный избирательный округ № 130

Кусайко Татьяна Алексеевна

Нижегородская область –
Нижегородский одномандатный избирательный округ № 131

Станкевич Юрий Аркадьевич

Нижегородская область –
Приокский одномандатный избирательный округ № 132

Костин Евгений Николаевич

Нижегородская область –
Автозаводский одномандатный избирательный округ № 133

Грачёв Дмитрий Александрович

Нижегородская область –
Канавинский одномандатный избирательный округ № 134

Гаревская Юлия Анатольевна

Нижегородская область –
Борский одномандатный избирательный округ № 135

Кавинов Артем Александрович

Новгородская область –
Новгородский одномандатный избирательный округ № 136

Кирьянов Артем Юрьевич

Новосибирская область –
Новосибирский одномандатный избирательный округ № 137

Иванинский Олег Иванович

Новосибирская область –
Центральный одномандатный избирательный округ № 138

Савельев Дмитрий Иванович

Новосибирская область –
Искитимский одномандатный избирательный округ № 139

Аксёненко Александр Сергеевич

Новосибирская область –
Барабинский одномандатный избирательный округ № 140

Игнатов Виктор Александрович

Омская область –
Омский одномандатный избирательный округ № 141

Перминов Дмитрий Сергеевич

Омская область –
Москаленский одномандатный избирательный округ № 142

Смолин Олег Николаевич

Омская область –
Любинский одномандатный избирательный округ № 143

Антропенко Игорь Александрович

Оренбургская область –
Оренбургский одномандатный избирательный округ № 144

Аникеев Андрей Анатольевич

Оренбургская область –
Бугурусланский одномандатный избирательный округ № 145

Димов Олег Дмитриевич

Оренбургская область –
Орский одномандатный избирательный округ № 146

Леонов Валерий Владимирович

Орловская область –
Орловский одномандатный избирательный округ № 147

Бирюков Александр Петрович

Пензенская область –
Пензенский одномандатный избирательный округ № 148

Каденков Дмитрий Михайлович

Пензенская область –
Лермонтовский одномандатный избирательный округ № 149

Руденский Игорь Николаевич

Псковская область –
Псковский одномандатный избирательный округ № 150

Козловский Александр Николаевич

Ростовская область –
Ростовский одномандатный избирательный округ № 151

Сизякин Дмитрий Владимирович

Ростовская область –
Батайский одномандатный избирательный округ № 152

Рожков Сергей Владимирович

Ростовская область –
Новочеркасский одномандатный избирательный округ № 153

Медведев Сергей Николаевич

Ростовская область –
Неклиновский одномандатный избирательный округ № 154

Величко Артем Николаевич

Ростовская область –
Белокалитвинский одномандатный избирательный округ № 155

Хуаде Аслан Гарунович

Ростовская область –
Усть-Донецкий одномандатный избирательный округ № 156

Стенякина Екатерина Петровна

Рязанская область –
Рязанский одномандатный избирательный округ № 157

Красов Андрей Леонидович

Рязанская область –
Скопинский одномандатный избирательный округ № 158

Пепеляева Лиана Витальевна

Самарская область –
Самарский одномандатный избирательный округ № 159

Фетисов Александр Борисович

Самарская область –
Тольяттинский одномандатный избирательный округ № 160

Калашников Леонид Иванович

Самарская область –
Красноглинский одномандатный избирательный округ № 161

Портнягин Денис Олегович

Самарская область –
Жигулевский одномандатный избирательный округ № 162

Трифонов Андрей Федорович

Самарская область –
Промышленный одномандатный избирательный округ № 163

Живайкин Александр Иванович

Саратовская область –
Саратовский одномандатный избирательный округ № 164

Володин Вячеслав Викторович

Саратовская область –
Балаковский одномандатный избирательный округ № 165

Галяшкина Антонина Алексеевна

Саратовская область –
Балашовский одномандатный избирательный округ № 166

Панков Николай Васильевич

Саратовская область –
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 167

Янклович Александр Юрьевич

Сахалинская область –
Сахалинский одномандатный избирательный округ № 168

Карлов Георгий Александрович

Свердловская область –
Свердловский одномандатный избирательный округ № 169

Альшевских Андрей Геннадьевич

Свердловская область –
Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 170

Ковпак Лев Игоревич

Свердловская область –
Березовский одномандатный избирательный округ № 171

Смирнов Владимир Викторович

Свердловская область –
Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 172

Свалов Алексей Германович

Свердловская область –
Асбестовский одномандатный избирательный округ № 173

Рябцева Жанна Анатольевна

Свердловская область –
Первоуральский одномандатный избирательный округ № 174

Муцоев Зелимхан Аликоевич

Свердловская область –
Серовский одномандатный избирательный округ № 175

Бидонько Сергей Юрьевич

Смоленская область –
Смоленский одномандатный избирательный округ № 176

Бабаков Александр Михайлович

Тамбовская область –
Тамбовский одномандатный избирательный округ № 177

Фролова Тамара Ивановна

Тверская область –
Тверской одномандатный избирательный округ № 178

Аршинова Алёна Игоревна

Тверская область –
Заволжский одномандатный избирательный округ № 179

Васильев Владимир Абдуалиевич

Томская область –
Томский одномандатный избирательный округ № 180

Леонтьев Илья Алексеевич

Тульская область –
Тульский одномандатный избирательный округ № 181

Бровко Юрий Игоревич

Тульская область –
Новомосковский одномандатный избирательный округ № 182

Школкина Надежда Васильевна

Тюменская область –
Тюменский одномандатный избирательный округ № 183

Брыкин Николай Гаврилович

Тюменская область –
Заводоуковский одномандатный избирательный округ № 184

Квитка Иван Иванович

Ульяновская область –
Ульяновский одномандатный избирательный округ № 185

Камеко Владимир Николаевич

Ульяновская область –
Радищевский одномандатный избирательный округ № 186

Кононов Владимир Михайлович

Херсонская область –
Херсонский одномандатный избирательный округ № 187

Дмитрук Елена Леонидовна

Челябинская область –
Челябинский одномандатный избирательный округ № 188

Илле Евгений Георгиевич

Челябинская область –
Металлургический одномандатный избирательный округ № 189

Денисенко Алексей Владимирович

Челябинская область –
Коркинский одномандатный избирательный округ № 190

Гартунг Валерий Карлович

Челябинская область –
Магнитогорский одномандатный избирательный округ № 191

Дремов Владимир Владимирович

Челябинская область –
Златоустовский одномандатный избирательный округ № 192

Ковалёв Антон Иванович

Ярославская область –
Ярославский одномандатный избирательный округ № 193

Лисицын Анатолий Иванович

Ярославская область –
Ростовский одномандатный избирательный округ № 194

Молчанов Артём Владимирович

Город Москва –
Бабушкинский одномандатный избирательный округ № 195

Гусев Владислав Андреевич

Город Москва –
Кунцевский одномандатный избирательный округ № 196

Попов Евгений Георгиевич

Город Москва –
Ленинградский одномандатный избирательный округ № 197

Шарипов Эльдар Мударисович

Город Москва –
Люблинский одномандатный избирательный округ № 198

Толстой Петр Олегович

Город Москва –
Медведковский одномандатный избирательный округ № 199

Шелковой Александр Владимирович

Город Москва –
Нагатинский одномандатный избирательный округ № 200

Разворотнева Светлана Викторовна

Город Москва –
Новомосковский одномандатный избирательный округ № 201

Саблин Дмитрий Вадимович

Город Москва –
Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ № 202

Нифантьев Евгений Олегович

Город Москва –
Перовский одномандатный избирательный округ № 203

Шонов Эдуард Олегович

Город Москва –
Преображенский одномандатный избирательный округ № 204

Третьяк Владислав Александрович

Город Москва –
Тушинский одномандатный избирательный округ № 205

Казымов Эдуард Иванович

Город Москва –
Ховринский одномандатный избирательный округ № 206

Асафов Александр Николаевич

Город Москва –
Центральный одномандатный избирательный округ № 207

Леонов Олег Алексеевич

Город Москва –
Черемушкинский одномандатный избирательный округ № 208

Назаров Дмитрий Александрович

Город Москва –
Чертановский одномандатный избирательный округ № 209

Романенко Роман Юрьевич

Город Москва –
Солнцевский одномандатный избирательный округ № 210

Андриенко Евгений Витальевич

Город Санкт-Петербург –
Восточный одномандатный избирательный округ № 211

Рахлин Михаил Анатольевич

Город Санкт-Петербург –
Западный одномандатный избирательный округ № 212

Тетердинко Александр Павлович

Город Санкт-Петербург –
Северный одномандатный избирательный округ № 213

Иванова Ирина Владимировна

Город Санкт-Петербург –
Северо-Восточный одномандатный избирательный округ № 214

Кондратьева Екатерина Владиславовна

Город Санкт-Петербург –
Северо-Западный одномандатный избирательный округ № 215

Цед Николай Григорьевич

Город Санкт-Петербург –
Центральный одномандатный избирательный округ № 216

Амелин Александр Николаевич

Город Санкт-Петербург –
Юго-Восточный одномандатный избирательный округ № 217

Егорова Любовь Ивановна

Город Санкт-Петербург –
Южный одномандатный избирательный округ № 218

Милонов Виталий Валентинович

Город Севастополь –
Севастопольский одномандатный избирательный округ № 219

Лобач Татьяна Георгиевна

Еврейская автономная область –
Еврейский одномандатный избирательный округ № 220

Башанкаев Бадма Николаевич

Ненецкий автономный округ –
Ненецкий одномандатный избирательный округ № 221

Кисляков Михаил Леонидович

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра –
Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ № 222

Завальный Павел Николаевич

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра –
Нижневартовский одномандатный избирательный округ № 223

Аксёнов Дмитрий Александрович

Чукотский автономный округ –
Чукотский одномандатный избирательный округ № 224

Дудоров Александр Николаевич

Ямало-Ненецкий автономный округ –
Ямало-Ненецкий одномандатный избирательный округ № 225

Погорелый Дмитрий Викторович



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