|
Республика
Адыгея (Адыгея) –
Адыгейский одномандатный избирательный округ № 1
Резник Владислав
Матусович
|
|
Республика
Алтай –
Алтайский одномандатный избирательный округ № 2
Суразов Александр
Германович
|
|
|
|
Республика
Башкортостан –
Уфимский одномандатный избирательный округ № 3
Чернавин Денис
Юрьевич
|
|
Республика
Башкортостан –
Благовещенский одномандатный избирательный округ № 4
Кидрасов Юлай
Фаукатович
|
|
Республика
Башкортостан –
Белорецкий одномандатный избирательный округ № 5
Аиткулова Эльвира
Ринатовна
|
|
Республика
Башкортостан –
Нефтекамский одномандатный избирательный округ № 6
Журавлев Алексей
Александрович
|
|
Республика
Башкортостан –
Салаватский одномандатный избирательный округ № 7
Байгускаров Зариф
Закирович
|
|
Республика
Башкортостан –
Стерлитамакский одномандатный избирательный округ № 8
Кульсарина Гульнур
Галинуровна
|
|
Республика
Бурятия –
Бурятский одномандатный избирательный округ № 9
Мункожаргалов Дашибал
Цырендоржиевич
|
|
Республика
Дагестан –
Махачкалинский одномандатный избирательный округ № 10
Валихов Магомед
Алиевич
|
|
Республика
Дагестан –
Буйнакский одномандатный избирательный округ № 11
Нурбагандов Нурбаганд
Магомедович
|
|
Республика
Дагестан –
Дербентский одномандатный избирательный округ № 12
Абакаров Хизри
Магомедович
|
|
Донецкая
Народная Республика –
Макеевский одномандатный избирательный округ № 13
Куксенкова Ирина
Юльевна
|
|
Донецкая
Народная Республика –
Донецкий одномандатный избирательный округ № 14
Бородай Александр
Юрьевич
|
|
Донецкая
Народная Республика –
Горловский одномандатный избирательный округ № 15
Макаров Сергей
Валериевич
|
|
Республика
Ингушетия –
Ингушский одномандатный избирательный округ № 16
Татриев Муслим
Барисович
|
|
Кабардино-Балкарская
Республика –
Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 17
Шхагошев Адальби
Люлевич
|
|
Республика
Калмыкия –
Калмыцкий одномандатный избирательный округ № 18
Богатов Михаил
Александрович
|
|
Карачаево-Черкесская
Республика –
Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ № 19
Узденов Солтан
Джашарбекович
|
|
Республика
Карелия –
Карельский одномандатный избирательный округ № 20
Пивненко Валентина
Николаевна
|
|
Республика
Коми –
Сыктывкарский одномандатный избирательный округ № 21
Кочев Станислав
Вадимович
|
|
Республика
Крым –
Симферопольский одномандатный избирательный округ № 22
Нестеренко Юрий
Юрьевич
|
|
Республика
Крым –
Керченский одномандатный избирательный округ № 23
Павленко Янина
Петровна
|
|
Республика
Крым –
Евпаторийский одномандатный избирательный округ № 24
Бабашов Леонид
Иванович
|
|
Луганская
Народная Республика –
Луганский одномандатный избирательный округ № 25
Колесников Денис
Сергеевич
|
|
Луганская
Народная Республика –
Алчевский одномандатный избирательный округ № 26
Санаев Иван
Владимирович
|
|
Республика
Марий Эл –
Марийский одномандатный избирательный округ № 27
Казанков Сергей
Иванович
|
|
Республика
Мордовия –
Мордовский одномандатный избирательный округ № 28
Кидяев Виктор
Борисович
|
|
Республика
Саха (Якутия) –
Якутский одномандатный избирательный округ № 29
Шамаев Петр
Виталиевич
|
|
Республика
Северная Осетия – Алания –
Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 30
Таймазов Артур
Борисович
|
|
Республика
Татарстан (Татарстан) –
Приволжский одномандатный избирательный округ № 31
Вольфсон Илья
Светославович
|
|
Республика
Татарстан (Татарстан) –
Московский одномандатный избирательный округ № 32
Юсупов Руслан
Рафаилевич
|
|
Республика
Татарстан (Татарстан) –
Нижнекамский одномандатный избирательный округ № 33
Морозов Олег
Викторович
|
|
Республика
Татарстан (Татарстан) –
Набережно-Челнинский одномандатный избирательный округ № 34
Когогина Альфия
Гумаровна
|
|
Республика
Татарстан (Татарстан) –
Альметьевский одномандатный избирательный округ № 35
Шайдуллин Марсель
Зуфарович
|
|
Республика
Татарстан (Татарстан) –
Центральный одномандатный избирательный округ № 36
Нуриев Марат
Абдулхаевич
|
|
Республика
Тыва –
Тывинский одномандатный избирательный округ № 37
Куулар Буян Федорович
|
|
Удмуртская
Республика –
Удмуртский одномандатный избирательный округ № 38
Исаев Андрей
Константинович
|
|
Удмуртская
Республика –
Ижевский одномандатный избирательный округ № 39
Гарин Олег
Владимирович
|
|
Республика
Хакасия –
Хакасский одномандатный избирательный округ № 40
Штыгашев Александр
Александрович
|
|
Чеченская
Республика –
Чеченский одномандатный избирательный округ № 41
Делимханов Адам
Султанович
|
|
Чувашская
Республика – Чувашия –
Канашский одномандатный избирательный округ № 42
Аксаков Анатолий
Геннадьевич
|
|
Чувашская
Республика – Чувашия –
Чебоксарский одномандатный избирательный округ № 43
Салаева Алла
Леонидовна
|
|
Алтайский
край –
Барнаульский одномандатный избирательный округ № 44
Бессарабов Даниил
Владимирович
|
|
Алтайский
край –
Бийский одномандатный избирательный округ № 45
Лоор Иван Иванович
|
|
Алтайский
край –
Славгородский одномандатный избирательный округ № 46
Голобородько Денис
Александрович
|
|
Забайкальский
край –
Забайкальский одномандатный избирательный округ № 47
Секержитская Марина
Анатольевна
|
|
Камчатский
край –
Камчатский одномандатный избирательный округ № 48
Яровая Ирина
Анатольевна
|
|
Краснодарский
край –
Центральный одномандатный избирательный округ № 49
Брагарник Игорь
Самуилович
|
|
Краснодарский
край –
Северо-Западный одномандатный избирательный округ № 50
Ламейкин Дмитрий
Викторович
|
|
Краснодарский
край –
Юго-Западный одномандатный избирательный округ № 51
Головченко Галина
Александровна
|
|
Краснодарский
край –
Западный одномандатный избирательный округ № 52
Демченко Иван
Иванович
|
|
Краснодарский
край –
Черноморский одномандатный избирательный округ № 53
Алтухов Сергей
Викторович
|
|
Краснодарский
край –
Южный одномандатный избирательный округ № 54
Затулин Константин
Федорович
|
|
Краснодарский
край –
Юго-Восточный одномандатный избирательный округ № 55
Штаничев Алексей
Васильевич
|
|
Краснодарский
край –
Восточный одномандатный избирательный округ № 56
Езубов Алексей
Петрович
|
|
Краснодарский
край –
Северный одномандатный избирательный округ № 57
Лоцманов Дмитрий
Николаевич
|
|
Красноярский
край –
Красноярский одномандатный избирательный округ № 58
Ликонцев Олег
Валерьевич
|
|
Красноярский
край –
Центральный одномандатный избирательный округ № 59
Дроздов Александр
Сергеевич
|
|
Красноярский
край –
Дивногорский одномандатный избирательный округ № 60
Еремин Сергей
Васильевич
|
|
Красноярский
край –
Енисейский одномандатный избирательный округ № 61
Грачёв Андрей
Михайлович
|
|
Пермский
край –
Пермский одномандатный избирательный округ № 62
Немкин Антон Игоревич
|
|
Пермский
край –
Чусовской одномандатный избирательный округ № 63
Водянов Роман
Михайлович
|
|
Пермский
край –
Кунгурский одномандатный избирательный округ № 64
Ивенских Ирина
Валентиновна
|
|
Пермский
край –
Кудымкарский одномандатный избирательный округ № 65
Калинский Олег
Игоревич
|
|
Приморский
край –
Владивостокский одномандатный избирательный округ № 66
Щербаков Александр
Владимирович
|
|
Приморский
край –
Артемовский одномандатный избирательный округ № 67
Букаев Геннадий
Иванович
|
|
Приморский
край –
Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 68
Тихонович Кирилл
Владимирович
|
|
Ставропольский
край –
Ставропольский одномандатный избирательный округ № 69
Казакова Ольга
Михайловна
|
|
Ставропольский
край –
Невинномысский одномандатный избирательный округ № 70
Шуваев Дмитрий
Иванович
|
|
Ставропольский
край –
Кавминводский одномандатный избирательный округ № 71
Дроздов Илья Юрьевич
|
|
Ставропольский
край –
Георгиевский одномандатный избирательный округ № 72
Бондаренко Елена
Вениаминовна
|
|
Хабаровский
край –
Хабаровский одномандатный избирательный округ № 73
Кравчук Сергей
Анатольевич
|
|
Хабаровский
край –
Комсомольский одномандатный избирательный округ № 74
Иванов Максим
Евгеньевич
|
|
Амурская
область –
Амурский одномандатный избирательный округ № 75
Логинов Вячеслав
Юрьевич
|
|
Архангельская
область –
Архангельский одномандатный избирательный округ № 76
Арсентьев Игорь
Валентинович
|
|
Архангельская
область –
Котласский одномандатный избирательный округ № 77
Харченко Мария
Борисовна
|
|
Астраханская
область –
Астраханский одномандатный избирательный округ № 78
Аюпов Ринат
Зайдулаевич
|
|
Белгородская
область –
Белгородский одномандатный избирательный округ № 79
Румянцев Никита
Геннадьевич
|
|
Белгородская
область –
Старооскольский одномандатный избирательный округ № 80
Скоч Андрей
Владимирович
|
|
Брянская
область –
Брянский одномандатный избирательный округ № 81
Щеглов Николай
Михайлович
|
|
Брянская
область –
Унечский одномандатный избирательный округ № 82
Матыцин Олег
Васильевич
|
|
Владимирская
область –
Владимирский одномандатный избирательный округ № 83
Игошин Игорь
Николаевич
|
|
Владимирская
область –
Суздальский одномандатный избирательный округ № 84
Аникеев Григорий
Викторович
|
|
Волгоградская
область –
Волгоградский одномандатный избирательный округ № 85
Николаев Николай
Михайлович
|
|
Волгоградская
область –
Михайловский одномандатный избирательный округ № 86
Гимбатов Андрей
Петрович
|
|
Волгоградская
область –
Волжский одномандатный избирательный округ № 87
Лихачев Виталий
Викторович
|
|
Вологодская
область –
Вологодский одномандатный избирательный округ № 88
Селянин Сергей
Леонидович
|
|
Вологодская
область –
Череповецкий одномандатный избирательный округ № 89
Грачева Светлана Анатольевна
|
|
Воронежская
область –
Воронежский одномандатный избирательный округ № 90
Пономарев Аркадий Николаевич
|
|
Воронежская
область –
Аннинский одномандатный избирательный округ № 91
Чижов Сергей
Викторович
|
|
Воронежская
область –
Павловский одномандатный избирательный округ № 92
Гордеев Алексей
Васильевич
|
|
Запорожская
область –
Запорожский одномандатный избирательный округ № 93
Тихомиров Алексей
Николаевич
|
|
Ивановская
область –
Ивановский одномандатный избирательный округ № 94
Дроздов Виталий
Алексеевич
|
|
Иркутская
область –
Иркутский одномандатный избирательный округ № 95
Якубовский Александр
Владимирович
|
|
Иркутская
область –
Ангарский одномандатный избирательный округ № 96
Логунов Вадим
Дмитриевич
|
|
Иркутская
область –
Шелеховский одномандатный избирательный округ № 97
Тен Сергей Юрьевич
|
|
Иркутская
область –
Братский одномандатный избирательный округ № 98
Новицкий Олег
Викторович
|
|
Калининградская
область –
Калининградский одномандатный избирательный округ № 99
Козлов Андрей
Владимирович
|
|
Калининградская
область –
Центральный одномандатный избирательный округ № 100
Оргеева Марина
Эдуардовна
|
|
Калужская
область –
Калужский одномандатный избирательный округ № 101
Скляр Геннадий
Иванович
|
|
Кемеровская
область – Кузбасс –
Кемеровский одномандатный избирательный округ № 102
Горелкин Антон
Вадимович
|
|
Кемеровская
область – Кузбасс –
Прокопьевский одномандатный избирательный округ № 103
Петров Вячеслав
Анатольевич
|
|
Кемеровская
область – Кузбасс –
Заводский одномандатный избирательный округ № 104
Федяев Павел
Михайлович
|
|
Кемеровская
область – Кузбасс –
Новокузнецкий одномандатный избирательный округ № 105
Матвейчев Олег
Анатольевич
|
|
Кировская
область –
Кировский одномандатный избирательный округ № 106
Веснин Борис
Геннадьевич
|
|
Кировская
область –
Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ № 107
Березин Андрей
Олегович
|
|
Костромская
область –
Костромской одномандатный избирательный округ № 108
Анохин Алексей
Алексеевич
|
|
Курганская
область –
Курганский одномандатный избирательный округ № 109
Ильтяков Александр
Владимирович
|
|
Курская
область –
Курский одномандатный избирательный округ № 110
Пискарев Василий
Иванович
|
|
Курская
область –
Сеймский одномандатный избирательный округ № 111
Золотарев Алексей
Павлович
|
|
Ленинградская
область –
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 112
Журова Светлана
Сергеевна
|
|
Ленинградская
область –
Гатчинский одномандатный избирательный округ № 113
Яхнюк Сергей
Васильевич
|
|
Ленинградская
область –
Волховский одномандатный избирательный округ № 114
Петров Сергей
Валериевич
|
|
Липецкая
область –
Липецкий одномандатный избирательный округ № 115
Курбатов Сергей
Михайлович
|
|
Липецкая
область –
Левобережный одномандатный избирательный округ № 116
Дьяконова Татьяна
Ивановна
|
|
Магаданская
область –
Магаданский одномандатный избирательный округ № 117
Булычёв Богдан
Юрьевич
|
|
Московская
область –
Балашихинский одномандатный избирательный округ № 118
Юров Сергей
Геннадиевич
|
|
Московская
область –
Дмитровский одномандатный избирательный округ № 119
Кравченко Денис
Борисович
|
|
Московская
область –
Коломенский одномандатный избирательный округ № 120
Чаплин Никита Юрьевич
|
|
Московская
область –
Красногорский одномандатный избирательный округ № 121
Колунов Сергей
Владимирович
|
|
Московская
область –
Люберецкий одномандатный избирательный округ № 122
Терюшков Роман
Игоревич
|
|
Московская
область –
Мытищинский одномандатный избирательный округ № 123
Легков Александр
Геннадьевич
|
|
Московская
область –
Одинцовский одномандатный избирательный округ № 124
Майданов Денис
Васильевич
|
|
Московская
область –
Орехово-Зуевский одномандатный избирательный округ № 125
Панин Геннадий
Олегович
|
|
Московская
область –
Подольский одномандатный избирательный округ № 126
Фетисов Вячеслав
Александрович
|
|
Московская
область –
Сергиево-Посадский одномандатный избирательный округ № 127
Пахомов Сергей
Александрович
|
|
Московская
область –
Серпуховский одномандатный избирательный округ № 128
Коган Александр
Борисович
|
|
Московская
область –
Щёлковский одномандатный избирательный округ № 129
Булгаков Андрей
Алексеевич
|
|
Мурманская
область –
Мурманский одномандатный избирательный округ № 130
Кусайко Татьяна
Алексеевна
|
|
Нижегородская
область –
Нижегородский одномандатный избирательный округ № 131
Станкевич Юрий
Аркадьевич
|
|
Нижегородская
область –
Приокский одномандатный избирательный округ № 132
Костин Евгений
Николаевич
|
|
Нижегородская
область –
Автозаводский одномандатный избирательный округ № 133
Грачёв Дмитрий
Александрович
|
|
Нижегородская
область –
Канавинский одномандатный избирательный округ № 134
Гаревская Юлия
Анатольевна
|
|
Нижегородская
область –
Борский одномандатный избирательный округ № 135
Кавинов Артем
Александрович
|
|
Новгородская
область –
Новгородский одномандатный избирательный округ № 136
Кирьянов Артем
Юрьевич
|
|
Новосибирская
область –
Новосибирский одномандатный избирательный округ № 137
Иванинский Олег
Иванович
|
|
Новосибирская
область –
Центральный одномандатный избирательный округ № 138
Савельев Дмитрий
Иванович
|
|
Новосибирская
область –
Искитимский одномандатный избирательный округ № 139
Аксёненко Александр
Сергеевич
|
|
Новосибирская
область –
Барабинский одномандатный избирательный округ № 140
Игнатов Виктор
Александрович
|
|
Омская
область –
Омский одномандатный избирательный округ № 141
Перминов Дмитрий
Сергеевич
|
|
Омская
область –
Москаленский одномандатный избирательный округ № 142
Смолин Олег
Николаевич
|
|
Омская
область –
Любинский одномандатный избирательный округ № 143
Антропенко Игорь
Александрович
|
|
Оренбургская
область –
Оренбургский одномандатный избирательный округ № 144
Аникеев Андрей
Анатольевич
|
|
Оренбургская
область –
Бугурусланский одномандатный избирательный округ № 145
Димов Олег Дмитриевич
|
|
Оренбургская
область –
Орский одномандатный избирательный округ № 146
Леонов Валерий
Владимирович
|
|
Орловская
область –
Орловский одномандатный избирательный округ № 147
Бирюков Александр
Петрович
|
|
Пензенская
область –
Пензенский одномандатный избирательный округ № 148
Каденков Дмитрий
Михайлович
|
|
Пензенская
область –
Лермонтовский одномандатный избирательный округ № 149
Руденский Игорь
Николаевич
|
|
Псковская
область –
Псковский одномандатный избирательный округ № 150
Козловский Александр
Николаевич
|
|
Ростовская
область –
Ростовский одномандатный избирательный округ № 151
Сизякин Дмитрий
Владимирович
|
|
Ростовская
область –
Батайский одномандатный избирательный округ № 152
Рожков Сергей
Владимирович
|
|
Ростовская
область –
Новочеркасский одномандатный избирательный округ № 153
Медведев Сергей
Николаевич
|
|
Ростовская
область –
Неклиновский одномандатный избирательный округ № 154
Величко Артем
Николаевич
|
|
Ростовская
область –
Белокалитвинский одномандатный избирательный округ № 155
Хуаде Аслан Гарунович
|
|
Ростовская
область –
Усть-Донецкий одномандатный избирательный округ № 156
Стенякина Екатерина
Петровна
|
|
Рязанская
область –
Рязанский одномандатный избирательный округ № 157
Красов Андрей
Леонидович
|
|
Рязанская
область –
Скопинский одномандатный избирательный округ № 158
Пепеляева Лиана
Витальевна
|
|
Самарская
область –
Самарский одномандатный избирательный округ № 159
Фетисов Александр
Борисович
|
|
Самарская
область –
Тольяттинский одномандатный избирательный округ № 160
Калашников Леонид
Иванович
|
|
Самарская
область –
Красноглинский одномандатный избирательный округ № 161
Портнягин Денис
Олегович
|
|
Самарская
область –
Жигулевский одномандатный избирательный округ № 162
Трифонов Андрей
Федорович
|
|
Самарская
область –
Промышленный одномандатный избирательный округ № 163
Живайкин Александр
Иванович
|
|
Саратовская
область –
Саратовский одномандатный избирательный округ № 164
Володин Вячеслав
Викторович
|
|
Саратовская
область –
Балаковский одномандатный избирательный округ № 165
Галяшкина Антонина
Алексеевна
|
|
Саратовская
область –
Балашовский одномандатный избирательный округ № 166
Панков Николай
Васильевич
|
|
Саратовская
область –
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 167
Янклович Александр
Юрьевич
|
|
Сахалинская
область –
Сахалинский одномандатный избирательный округ № 168
Карлов Георгий
Александрович
|
|
Свердловская
область –
Свердловский одномандатный избирательный округ № 169
Альшевских Андрей
Геннадьевич
|
|
Свердловская
область –
Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 170
Ковпак Лев Игоревич
|
|
Свердловская
область –
Березовский одномандатный избирательный округ № 171
Смирнов Владимир
Викторович
|
|
Свердловская
область –
Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 172
Свалов Алексей
Германович
|
|
Свердловская
область –
Асбестовский одномандатный избирательный округ № 173
Рябцева Жанна
Анатольевна
|
|
Свердловская
область –
Первоуральский одномандатный избирательный округ № 174
Муцоев Зелимхан
Аликоевич
|
|
Свердловская
область –
Серовский одномандатный избирательный округ № 175
Бидонько Сергей
Юрьевич
|
|
Смоленская
область –
Смоленский одномандатный избирательный округ № 176
Бабаков Александр
Михайлович
|
|
Тамбовская
область –
Тамбовский одномандатный избирательный округ № 177
Фролова Тамара
Ивановна
|
|
Тверская
область –
Тверской одномандатный избирательный округ № 178
Аршинова Алёна
Игоревна
|
|
Тверская
область –
Заволжский одномандатный избирательный округ № 179
Васильев Владимир
Абдуалиевич
|
|
Томская
область –
Томский одномандатный избирательный округ № 180
Леонтьев Илья
Алексеевич
|
|
Тульская
область –
Тульский одномандатный избирательный округ № 181
Бровко Юрий Игоревич
|
|
Тульская
область –
Новомосковский одномандатный избирательный округ № 182
Школкина Надежда
Васильевна
|
|
Тюменская
область –
Тюменский одномандатный избирательный округ № 183
Брыкин Николай
Гаврилович
|
|
Тюменская
область –
Заводоуковский одномандатный избирательный округ № 184
Квитка Иван Иванович
|
|
Ульяновская
область –
Ульяновский одномандатный избирательный округ № 185
Камеко Владимир
Николаевич
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Ульяновская
область –
Радищевский одномандатный избирательный округ № 186
Кононов Владимир
Михайлович
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Херсонская
область –
Херсонский одномандатный избирательный округ № 187
Дмитрук Елена
Леонидовна
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Челябинская
область –
Челябинский одномандатный избирательный округ № 188
Илле Евгений
Георгиевич
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Челябинская
область –
Металлургический одномандатный избирательный округ № 189
Денисенко Алексей
Владимирович
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Челябинская
область –
Коркинский одномандатный избирательный округ № 190
Гартунг Валерий
Карлович
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Челябинская
область –
Магнитогорский одномандатный избирательный округ № 191
Дремов Владимир
Владимирович
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Челябинская
область –
Златоустовский одномандатный избирательный округ № 192
Ковалёв Антон
Иванович
|
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Ярославская
область –
Ярославский одномандатный избирательный округ № 193
Лисицын Анатолий
Иванович
|
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Ярославская
область –
Ростовский одномандатный избирательный округ № 194
Молчанов Артём
Владимирович
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Город
Москва –
Бабушкинский одномандатный избирательный округ № 195
Гусев Владислав
Андреевич
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Город
Москва –
Кунцевский одномандатный избирательный округ № 196
Попов Евгений
Георгиевич
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Город
Москва –
Ленинградский одномандатный избирательный округ № 197
Шарипов Эльдар
Мударисович
|
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Город
Москва –
Люблинский одномандатный избирательный округ № 198
Толстой Петр Олегович
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Город
Москва –
Медведковский одномандатный избирательный округ № 199
Шелковой Александр
Владимирович
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Город
Москва –
Нагатинский одномандатный избирательный округ № 200
Разворотнева Светлана
Викторовна
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Город
Москва –
Новомосковский одномандатный избирательный округ № 201
Саблин Дмитрий
Вадимович
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Город
Москва –
Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ № 202
Нифантьев Евгений
Олегович
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Город
Москва –
Перовский одномандатный избирательный округ № 203
Шонов Эдуард Олегович
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Город
Москва –
Преображенский одномандатный избирательный округ № 204
Третьяк Владислав
Александрович
|
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Город
Москва –
Тушинский одномандатный избирательный округ № 205
Казымов Эдуард
Иванович
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Город
Москва –
Ховринский одномандатный избирательный округ № 206
Асафов Александр
Николаевич
|
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Город
Москва –
Центральный одномандатный избирательный округ № 207
Леонов Олег
Алексеевич
|
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Город
Москва –
Черемушкинский одномандатный избирательный округ № 208
Назаров Дмитрий
Александрович
|
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Город
Москва –
Чертановский одномандатный избирательный округ № 209
Романенко Роман
Юрьевич
|
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Город
Москва –
Солнцевский одномандатный избирательный округ № 210
Андриенко Евгений
Витальевич
|
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Город
Санкт-Петербург –
Восточный одномандатный избирательный округ № 211
Рахлин Михаил
Анатольевич
|
|
Город
Санкт-Петербург –
Западный одномандатный избирательный округ № 212
Тетердинко Александр
Павлович
|
|
Город
Санкт-Петербург –
Северный одномандатный избирательный округ № 213
Иванова Ирина
Владимировна
|
|
Город
Санкт-Петербург –
Северо-Восточный одномандатный избирательный округ № 214
Кондратьева Екатерина
Владиславовна
|
|
Город
Санкт-Петербург –
Северо-Западный одномандатный избирательный округ № 215
Цед Николай
Григорьевич
|
|
Город
Санкт-Петербург –
Центральный одномандатный избирательный округ № 216
Амелин Александр
Николаевич
|
|
Город
Санкт-Петербург –
Юго-Восточный одномандатный избирательный округ № 217
Егорова Любовь
Ивановна
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Город
Санкт-Петербург –
Южный одномандатный избирательный округ № 218
Милонов Виталий
Валентинович
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Город
Севастополь –
Севастопольский одномандатный избирательный округ № 219
Лобач Татьяна
Георгиевна
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Еврейская
автономная область –
Еврейский одномандатный избирательный округ № 220
Башанкаев Бадма
Николаевич
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Ненецкий
автономный округ –
Ненецкий одномандатный избирательный округ № 221
Кисляков Михаил
Леонидович
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Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра –
Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ № 222
Завальный Павел
Николаевич
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Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра –
Нижневартовский одномандатный избирательный округ № 223
Аксёнов Дмитрий
Александрович
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Чукотский
автономный округ –
Чукотский одномандатный избирательный округ № 224
Дудоров Александр
Николаевич
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Ямало-Ненецкий
автономный округ –
Ямало-Ненецкий одномандатный избирательный округ № 225
Погорелый Дмитрий
Викторович
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