11 сентября — Mossovetinfo.ru — Банк России
впервые с весны 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку, еще на месяц зафиксировав ее на уровне 14%
. До этого десять заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.
«Экономика в целом в 3к26 растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось. По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится», - говорится в заявлении регулятора.
Также в заявлении ЦБ отмечается, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2026 году, вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
«На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция. Рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции. Диапазон ее оценок повышен до 5–6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%», - сообщает ЦБ.
Также ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие, кредитная активность в последние месяцы была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента, проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и ЦБ связывает эти риски с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности.
23 сентября 2026 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 октября 2026 года.