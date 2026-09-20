Город (Москва и область)
20.09.2026 23:25
Итоги голосования по ДЭГ в Госдуму подведены в Москве
20 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве по итогам трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва электронно (ДЭГ) проголосовали более 3,4 млн избирателей. Явка в Москве на время закрытия избирательный участков составила 51,19%.
По федеральным спискам в Москве, из данных опубликованных на экранах в Мосгоризбиркоме, голоса распределяются следующим образом:
Единая Россия — 52,66%
КПРФ — 10,59%
Новые люди — 10,44%
Справедливая Россия — 7,00%
ЛДПР — 6,99%
Партия пенсионеров — 4,12%
Зеленые — 4,04%
Родина — 1,99%
Коммунисты России — 1,64%
Партия прямой демократии — 0,52%
Результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве по результатам электронного голосования
№195 — Владислав Гусев (ЕР), 40,15%
№196 — Евгений Попов (ЕР), 46,94%
№197 — Эльдар Шарипов (ЕР), 33,02%
№198 — Пётр Толстой (ЕР), 52,77%
№199 — Александр Шелковой (ЕР), 40,45%
№200 — Светлана Разворотнева (ЕР), 37,73%
№201 — Дмитрий Саблин (ЕР), 49,90%
№202 — Евгений Нифантьев (ЕР), 39,59%
№203 — Эдуард Шонов (ЕР), 41,44%
№204 — Владислав Третьяк (ЕР), 44,32%
№205 — Эдуард Казымов (ЕР), 35,80%
№206 — Александр Асафов (ЕР), 38,81%
№207 — Олег Леонов (ЕР), 38,35%
№208 — Дмитрий Назаров (ЕР), 42,34%
№209 — Роман Романенко (ЕР), 42,81%
№210 — Евгений Андриенко (ЕР), 40,96%
Данные предварительные. Подсчет бумажных бюллетеней продолжается.
Мэр Москвы Сергей Собянин, второй в списке лидеров «Единой России», выступая после завершения голосования в штабе Общественной поддержки партии – сторонников и волонтеров заявил, что москвичи консолидировались вокруг президента и идеи сильной России, сообщила АГН «Москва».
«В Москве тоже рекордная явка на выборы в Госдуму. Граждане, наоборот, консолидировались вокруг своего лидера Владимира Владимировича Путина, консолидировались вокруг идеи суверенитета и сильной нашей страны, России», – сказал Собянин.