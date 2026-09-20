Итоги голосования по ДЭГ в Госдуму подведены в Москве

20 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве по итогам трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва электронно (ДЭГ) проголосовали более 3,4 млн избирателей. Явка в Москве на время закрытия избирательный участков составила 51,19%.



По федеральным спискам в Москве, из данных опубликованных на экранах в Мосгоризбиркоме, голоса распределяются следующим образом:



Единая Россия — 52,66%

КПРФ — 10,59%

Новые люди — 10,44%

Справедливая Россия — 7,00%

ЛДПР — 6,99%

Партия пенсионеров — 4,12%

Зеленые — 4,04%

Родина — 1,99%

Коммунисты России — 1,64%

Партия прямой демократии — 0,52%



Результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве по результатам электронного голосования



№195 — Владислав Гусев (ЕР), 40,15%

№196 — Евгений Попов (ЕР), 46,94%

№197 — Эльдар Шарипов (ЕР), 33,02%

№198 — Пётр Толстой (ЕР), 52,77%

№199 — Александр Шелковой (ЕР), 40,45%

№200 — Светлана Разворотнева (ЕР), 37,73%

№201 — Дмитрий Саблин (ЕР), 49,90%

№202 — Евгений Нифантьев (ЕР), 39,59%

№203 — Эдуард Шонов (ЕР), 41,44%

№204 — Владислав Третьяк (ЕР), 44,32%

№205 — Эдуард Казымов (ЕР), 35,80%

№206 — Александр Асафов (ЕР), 38,81%

№207 — Олег Леонов (ЕР), 38,35%

№208 — Дмитрий Назаров (ЕР), 42,34%

№209 — Роман Романенко (ЕР), 42,81%

№210 — Евгений Андриенко (ЕР), 40,96%



Данные предварительные. Подсчет бумажных бюллетеней продолжается.



Мэр Москвы Сергей Собянин, второй в списке лидеров «Единой России», выступая после завершения голосования в штабе Общественной поддержки партии – сторонников и волонтеров заявил, что москвичи консолидировались вокруг президента и идеи сильной России, сообщила АГН «Москва».



«В Москве тоже рекордная явка на выборы в Госдуму. Граждане, наоборот, консолидировались вокруг своего лидера Владимира Владимировича Путина, консолидировались вокруг идеи суверенитета и сильной нашей страны, России», – сказал Собянин.

