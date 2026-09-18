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20.09.2026, 07:33
Московская область подверглась массированной атаке беспилотников – 249 БПЛА в 17 округах
20 сентября — Mossovetinfo.ru — О некоторых последствиях массированной атаке беспилотников на столичный регион ноч...
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Город (Москва и область)
20.09.2026, 07:22
При атаке БПЛА поврежден объект на территории Московского НПЗ - Собянин
20 сентября — Mossovetinfo.ru — «Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Повреждён объект на территор...
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Город (Москва и область)
18.09.2026, 08:18
Более 350 БПЛА летело с вечера в сторону Московского региона - Собянин
18 сентября — Mossovetinfo.ru — «В период с 20.00 17 сентября до 07.00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело ...