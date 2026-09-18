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Город (Москва и область)     20.09.2026 07:22

При атаке БПЛА поврежден объект на территории Московского НПЗ - Собянин

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Теги:  Москва  Московская область  БПЛА  атака  ПВО  Собянин  Воробьев  МНПЗ 

20 сентября — Mossovetinfo.ru — «Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», - сообщил около шести утра в воскресенье 20 сентября мэр Москвы Сергей Собянин.

Чуть позднее Собянин сообщил, что «во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Службы работают на месте происшествия».

«Силами ПВО Минобороны уничтожены 152 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», сообщил Собянин около семи утра в воскресенье.

Около шести утра 20 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил: «За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Атака продолжается». (подробнее об атаке в Подмосковье)

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Теги: 
Москва  Московская область  БПЛА  атака  ПВО  Собянин  Воробьев  МНПЗ 

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