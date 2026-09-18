При атаке БПЛА поврежден объект на территории Московского НПЗ - Собянин

20 сентября — Mossovetinfo.ru — «Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет . Экстренные службы работают на месте происшествия», - сообщил около шести утра в воскресенье 20 сентября мэр Москвы Сергей Собянин.



Чуть позднее Собянин сообщил, что «во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара . Службы работают на месте происшествия».



« Силами ПВО Минобороны уничтожены 152 БПЛА . На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», сообщил Собянин около семи утра в воскресенье.



Около шести утра 20 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил: «За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Атака продолжается» . (подробнее об атаке в Подмосковье)