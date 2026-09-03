Другие материалы
-
Город (Москва и область)
05.09.2026, 10:34
МЭРУ МОСКВЫ СОБЯНИНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ ТРУДА
5 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда мэру столи...
-
Город (Москва и область)
05.09.2026, 08:37
Облачная погода, дождь и до плюс 19 ожидаются в столичном регионе 5 сентября
5 сентября — Mossovetinfo.ru — Дождь, местами сильный, облачно и до плюс 16- 18 градусов прогнозируют в Москве в субботу...
-
Город (Москва и область)
03.09.2026, 10:33
Воробьев: в Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом произошло возгорание
3 сентября — Mossovetinfo.ru — Утром 3 сентября, около 10 часов, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщи...