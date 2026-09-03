МЭРУ МОСКВЫ СОБЯНИНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ ТРУДА

5 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда мэру столицы Сергею Собянину. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



«За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы присвоить звание Героя труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу – мэру Москвы», – говорится в документе.



Ранее сегодня Сергей Собянин поздравил москвичей с 879-летием Москвы и выразил благодарность жителям города.



«Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с днeм рождения Москвы. Сегодня нашему городу исполнилось 879 лет. Почти девять столетий, которые вобрали в себя много славных и героических дел. И сегодня мы продолжаем великие традиции, заложенные нашими отцами и дедами. Немало испытаний выпало на долю Москвы, но всякий раз она побеждала невзгоды и становилась сильнее, а иначе и быть не может, ведь мы – главный город огромной страны. Мы – сердце великой России», – написал Собянин в своих мессенджерах.



«Спасибо вам, дорогие москвичи, за ваш труд на благо столицы. Спасибо за поддержку и оптимизм. Низкий поклон всем, кто на линии боевого соприкосновения и в тылу приближает нашу победу. С Днeм города, друзья! С днeм рождения, столица!», – также написал сегодня Собянин, выражая благодарность жителям города.



