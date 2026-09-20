21 сентября — Mossovetinfo.ru — 21 сентября, в центре Москвы в день 90-летия мэра города Юрия Лужкова
, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 годы, торжественно открыт памятник, скульптурная композиция. Автор памятника - народный художник России скульптор Салават Щербаков.
Кроме скульптора на церемонии открытия выступили: вдова бывшего мэра, председатель Фонда имени Ю. М. Лужкова Елена Батурина, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников и патриарший наместник Московской митрополии, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, зачитавший обращение от имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Скульптурная композиция установлена в Большом Сухаревском переулке, рядом с Университетом правительства Москвы, который носит имя Лужкова и в развитии которого Юрий Михайлович принимал активное участие.
«Когда мы обсуждали создание этого памятника, мы договорились, что это будет добрый московский памятник, без пафоса, потому что таким был Юрий Михайлович Лужков - добрым, московским и без пафоса
», - сказала на церемонии открытия Елена Батурина.
Салават Щербаков сказал, что по замыслу это будет скульптурная композиция, где жители смогут посидеть в тишине рядом с красивыми московскими двориками и Храмом Живоначальной Троицы в Листах, отметив, что очень замечательно, что крест на Храме виден с места у памятника.
Напомним, что в октябре 2025 года Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году праздничных мероприятий к 90-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова. Оргкомитет по подготовке и проведению празднования и план мероприятий были утверждены федеральными структурами.
Открытый в Большом Сухаревском переулке в Центральном округе Москвы памятник возведен за счет средств бюджета города. Также в состав композиции включена привлекающая внимание бронзовая надпись: «Мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову».
По замыслу Щербакова рука на скульпторе Лужкова создана как при рукопожатии и этот жест располагает к ответному рукопожатию. На безымянном пальце руки также «золотое» обручальное кольцо. Уже при возложении цветов к памятнику в конце церемонии открытия более сотни участников прикасались к ладони этой бронзовой руки, как бы в ответном жесте. Одно из любимых выражений Лужкова было: не надо быть гадалкой, чтобы…». Полагаю, на надо быть гадалкой, чтобы спрогнозировать, что этот памятник станет одним из популярных мест «тактильного» контакта, как это порой бывает с бронзовыми скульптурами...
Более подробная информация о выступлениях на церемонии открытия памятника Лужкову в день его 80-летия последует.