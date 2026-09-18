20 сентября — Mossovetinfo.ru — О некоторых последствиях массированной атаке беспилотников на столичный регион ноч...

20 сентября — Mossovetinfo.ru — «Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Повреждён объект на территор...

18 сентября — Mossovetinfo.ru — «В период с 20.00 17 сентября до 07.00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело ...