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Город (Москва и область)     20.09.2026 07:33

Московская область подверглась массированной атаке беспилотников – 249 БПЛА в 17 округах

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Теги:  Москва  Московская область  БПЛА  атака  ПВО  Собянин  Воробьев  МНПЗ 

20 сентября — Mossovetinfo.ru — О некоторых последствиях массированной атаке беспилотников на столичный регион ночью 20 сентября сообщил губернатор Московской области.

Текст сообщения губернатора Андрея Воробьева:

«За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Атака продолжается.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения БПЛА произошло возгорание кровли 21-этажного многоквартирного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей.

В Софьино БПЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждены шесть квартир на третьем этаже. К сожалению, погибла 44-летняя женщина. Еще пять человек пострадали, среди них двое детей. Дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе — пожилой мужчина находился в частном доме, который был разрушен и загорелся в результате атаки. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших.

Также известно об одном пострадавшем в Ленинском округе. Информация о состоянии пострадавших продолжает уточняться.

В Софьино после атаки также загорелся складской комплекс. Еще одно серьезное возгорание произошло в Котельниках, где БПЛА попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники — огнем охвачены квартиры на трех этажах. Информация о пострадавших уточняется. На местах работают пожарные и экстренные службы.

Последствия атаки зафиксированы и в других муниципалитетах. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома, в Ленинском, Люберцах и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия, пострадавших нет. Повреждения есть и в Воскресенске. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия на всех адресах.

Силы ПВО продолжают отражать атаку. Прошу жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков. Будем информировать о новых данных».

Также около шести утра в воскресенье 20 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил: «Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия».

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  БПЛА  атака  ПВО  Собянин  Воробьев  МНПЗ 

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