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Происшествия     31.08.2026 11:07

Отсутствия внешнего снабжения ЗАЭС вызывает серьёзную озабоченность» - глава «Росатома»

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Теги:  ЗАЭС  Запорожская АЭС  Росатом  Лихачев  электроснабжение  топливо  МАГАТЭ 

31 августа — Mossovetinfo.ru — Ситуация на Запорожской АЭС, которая 11 суток остаётся без внешнего электроснабжения, вызывает серьёзную озабоченность, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«В настоящий момент ситуация на Запорожской станции вызывает серьёзную озабоченность», — цитирует его пресс-служба госкорпорации.

«Помимо мероприятий, направленных на решение проблемы с собственным энергоснабжением, мы активно взаимодействуем с министерством обороны, Росгвардией и МИДом с целью скорейшего установления очередного временного режима тишины, необходимого для ремонта линии "Ферросплавная"», - сказал Лихачев, слова которого приводит «Росатом».

Также глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил что «Росатом» рассчитывает, что сотрудники МАГАТЭ будут сопровождать колонну с топливом для Запорожской АЭС,.

Топливо стало в сложившихся обстоятельствах критическим ресурсом, от которого напрямую зависит ядерная безопасность ЗАЭС, - сказал Лихачев.

ЛЭП «Ферросплавная» была отключена от Запорожской АЭС 20 августа из-за повреждения, напомнил Лихачев.

Накануне на ЗАЭС заявили, что 11-е сутки станция обеспечивается исключительно за счёт дизельных генераторов.

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Теги: 
ЗАЭС  Запорожская АЭС  Росатом  Лихачев  электроснабжение  топливо  МАГАТЭ 

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