31 августа — Mossovetinfo.ru — Ситуация на Запорожской АЭС, которая 11 суток остаётся без внешнего электроснабжения, ...

28 августа — Mossovetinfo.ru — Утром, 28 августа, во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «...