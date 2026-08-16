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Происшествия
31.08.2026, 11:07
Отсутствия внешнего снабжения ЗАЭС вызывает серьёзную озабоченность» - глава «Росатома»
31 августа — Mossovetinfo.ru — Ситуация на Запорожской АЭС, которая 11 суток остаётся без внешнего электроснабжения, ...
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Происшествия
28.08.2026, 09:01
БПЛА попал в магазин в Павловском Посаде и повреждена поликлиника - губернатор
28 августа — Mossovetinfo.ru — Утром, 28 августа, во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «...
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Происшествия
16.08.2026, 09:01
Мужчина погиб в результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе – губернатор Подмосковья
16 августа — Mossovetinfo.ru — В результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчин...