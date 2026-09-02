26 сентября — Mossovetinfo.ru — Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов полагает, что извинения в семейной ипотеки, озвученные властями накануне, «это удар по семьям, жилищному вопросу, по демографии. И не только: строительный рынок от таких реформ окончательно «встанет». Семейная ипотека становится программой для богатых, и это угроза рождаемости в стране». Об этом Миронов сообщил в субботу в своих информационных каналах.
«Единственный плюс в «реформе» семейной ипотеки от Минфина – повышаются лимиты по кредитам. Что давно надо было сделать, с учетом роста цен на жилье. В остальном это антисемейная ипотека!
Ставка увеличивается до 8% даже для семей с тремя детьми в столичных регионах. Я уж не говорю о 8–12% для семей с одним-двумя детьми. А ограничение срока до 15 лет еще и увеличит платежи по кредиту», - подчеркнул Миронов.
Лидер СР также обращает внимание, что новые условия «вводят ограничение по возрасту младшего ребенка. А если, например, многодетная семья, где все дети старше 7 лет?». «Им придется брать кредит под рыночные 18–20%?! Как люди смогут покупать жилье при таких условиях? Как они смогут рожать детей без жилья? Не говоря о том, чтобы становиться многодетными родителями», - спрашивает депутат Госдумы, оценивая последствия нововведений.
Миронов выразил надежду что драконовские условия по ипотеке все же будут пересмотрены.
«Я надеюсь, что эти драконовские условия все же будут пересмотрены.
Напомню, что «Справедливая Россия» ранее также предложила Минфину изменить семейную ипотеку – только в обратную сторону, к снижению ставок
С 6% для семей с одним ребенком до 0% для многодетных.
Такой подход действительно будет работать на рождаемость. И мы будем на нем настаивать!», - написал Миронов.
Напомним, что в августе ИА МОССОВЕТ на основе представленной Объединенным Кредитным Бюро (ОКБ) информации сообщило что выдача льготных ипотечных кредитов в июле 2026 г. на 50% меньше, чем в июне (55,15 тыс. кредитов), и на 44% меньше, чем в июле 2025 года (49,33 тыс. кредитов). Также сообщалось, что в июле доля кредитов с господдержкой опустилась до минимума
за последние три года и составила 31% от общего числа выданных ипотек (против 49% в июне) и 47% от их совокупного объёма (против 66% в июне).