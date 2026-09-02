26 сентября — Mossovetinfo.ru — Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов полагает, что извинения в семейно...

23 сентября — Mossovetinfo.ru — В ходе пленарной сессии при участии министра финансов РФ Антона Силуанова на Московс...