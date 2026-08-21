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Мнения     23.09.2026 09:28

Эффективность переноса столицы из Москвы близка к нулю - Собянин

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Теги:  Москва  столица  перенос  Собянин  мнение  власть  эффективность 

23 сентября — Mossovetinfo.ru — В ходе пленарной сессии при участии министра финансов РФ Антона Силуанова на Московском финансовом форуме 2026 года в ЦВЗ «Манеж» 21 сентября мэр Москвы Сергей Собянин выступил против переноса российской столицы в другой регион.

«Первое, что просится на ум, когда говорят: «Как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве?» – наверное, каждый год переносить столицу нашей родины в разные регионы и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», - сказал Собянин.

По словам Собянина, перенос столицы из Москвы в другие регионы РФ является сложным и неэффективным решением, а практика такого рода в ряде стран не дала результата, «ни к чему не приводит»,- такие меры приведут только к расходованию федерального бюджета.

«Эффективность (переноса столиц в других странах – ред.) практически близка к нулю», – подчеркнул мэр Москвы.

Выступая на Московском финансовом форуме С.Собянин рассказал как в последние годы с учетом ситуации в экономике и проведения специальной военной операции Москва активно участвует в решении федеральных задач и поддерживает регионы. Эту работу город выполняет по просьбе Министерства финансов Российской Федерации и по поручению Президента России.

В течение года столица оказала помощь примерно 60 регионам. Кроме того, развивая собственную экономику, социальную сферу, Москва активно укрепляет экономический потенциал всей страны, подчеркнул мэр столицы.

Напомним, 5 сентября, в День города Москвы – столицы России, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда мэру столицы Сергею Собянину. «За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы присвоить звание Героя труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу – мэру Москвы», – говорится в документе о награждении.

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Теги: 
Москва  столица  перенос  Собянин  мнение  власть  эффективность 

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