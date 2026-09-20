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Москва готова к новому отопительному сезону – Собянин
23 сентября — Mossovetinfo.ru — Москва готова к новому отопительному сезону, существующие мощности позволяют стабил...
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21.09.2026, 23:30
Лужкову в центре Москвы открыли «добрый», «без пафоса», памятник
21 сентября — Mossovetinfo.ru — 21 сентября, в центре Москвы в день 90-летия мэра города Юрия Лужкова, возглавлявшего ст...
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20.09.2026, 23:25
Итоги голосования по ДЭГ в Госдуму подведены в Москве
20 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве по итогам трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Ду...