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Город (Москва и область)     23.09.2026 09:42

Москва готова к новому отопительному сезону – Собянин

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Теги:  Москва  отопительный сезон  подготовка  Собянин 

23 сентября — Mossovetinfo.ru — Москва готова к новому отопительному сезону, существующие мощности позволяют стабильно снабжать горожан энергоресурсами, в мае-августе специалисты подготовили к отопительному периоду порядка 74 тысяч зданий. Гидравлические испытания прошли на 19,5 тысячах километров тепловых сетей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва готова к новому отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования", - также написал Собянин в своем официальном информационном канале.

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Теги: 
Москва  отопительный сезон  подготовка  Собянин 

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