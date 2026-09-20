Москва готова к новому отопительному сезону – Собянин

23 сентября — Mossovetinfo.ru — Москва готова к новому отопительному сезону, существующие мощности позволяют стабильно снабжать горожан энергоресурсами, в мае-августе специалисты подготовили к отопительному периоду порядка 74 тысяч зданий. Гидравлические испытания прошли на 19,5 тысячах километров тепловых сетей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Москва готова к новому отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования", - также написал Собянин в своем официальном информационном канале.