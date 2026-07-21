Глава Минфина США обвинил Украину в росте мировых цен на энергоносители

2 сентября — Mossovetinfo.ru — Действия Украины против российских энергетических объектов способствуют росту мировых цен на энергоносители. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.



«Сейчас мы переживаем энергетический шок, в том числе из-за войны на Украине, поскольку Украина решила атаковать российские энергетические активы и мощности по переработке, и это создает ценовое давление в глобальном масштабе», - сказал Бессент, чьи слова приведены в материале ТАСС.



По словам Бессент, дополнительное давление на цены оказывает конфликт с Ираном. Он выразил уверенность, что после завершения конфликта цены снизятся, отметив, что в целом они уже идут вниз.



Ранее, 31 августа и 1 сентября, глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в работе заседания глав минфинов и управляющих центральных банков "Группы 20" в американском городе Эшвилл. На полях финансовой двадцатки состоялась встреча министра финансов России с главой минфина США Скоттом Бессентом. Силуанов рассказал об итогах встречи с американским коллегой в интервью ИС «Вести», подчеркнув, что диалог России и США в финансовой сфере позволяет найти общие точки соприкосновения, это важно в том числе для решения политических вопросов.



«Мы первый раз встречались с господином Бессентом. Это была встреча на полях "двадцатки". Мы познакомились друг с другом. Это положительно. Договорились о том, что есть основы для того, чтобы развивать наши финансовые отношения. Понятно, что это не просто сейчас. Все-таки сейчас между нашими странами есть определенное напряжение. По мере решения геополитических напряжений уверен, что мы будем развивать и финансовые. Это с одной стороны», - сказал Силуанов.



«С другой стороны, мне кажется, что и финансисты могут найти точки сближения, может быть даже быстрее, чем политики. Поэтому всегда надо разговаривать. Надо продолжать диалог. Если мы найдем общие точки соприкосновения, а они есть, надо их развивать, и тогда и политические вопросы будут легче решаться», - добавил глава Минфина России.



