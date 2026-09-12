Китайско-американские отношения достигли нового исторического этапа - Си Цзиньпин

25 сентября — Mossovetinfo.ru — Китайско-американские отношения достигли нового исторического этапа. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на приветственном банкете, устроенном президентом США Дональдом Трампом, сообщает Синьхуа из Вашингтона. Также Председатель КНР заявил на торжественном ужине в Белом доме, что провел с президентом США Дональдом Трампом искренний и углубленный обмен мнениями.



По словам Си Цзиньпина, отношения Китая и США вступили в новый исторический этап. Он отметил, что цели двух стран в вопросах национального развития могут дополнять друг друга.



«Сегодня у нас с президентом Трампом состоялись искренние переговоры», — сказал председатель КНР.



Си Цзиньпин также заявил о возможности дальнейшего развития отношений между двумя государствами. Он подчеркнул, что Китай и США могут совместно открыть новую страницу в истории взаимодействия двух стран.



Китайский лидер призвал обе стороны объединить усилия для развития дружбы между народами двух государств.



Также Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг призвал воплощать в действия видение китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности и созидать более стабильное, здоровое и устойчивое будущее двусторонних отношений.



Си Цзиньпин сделал соответствующее заявление во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.



Как отметил председатель КНР, новое позиционирование отражает реальное состояние китайско-американских отношений, выражает надежды на будущее и является важным шагом вперед в поиске правильного способа сосуществования двух стран.



Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что готов совместно с президентом США Дональдом Трампом вести «большой корабль» китайско-американских отношений устойчивым и долгосрочным курсом.



Выступая с речью во время приветственной церемонии в Белом доме, Си Цзиньпин отметил, что его визит в Соединенные Штаты по приглашению президента Д. Трампа нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами и на повышение благосостояния их народов.



Китай и США должны укреплять коммуникацию, искренне сотрудничать и мирно сосуществовать, подчеркнул председатель КНР.



По словам Си Цзиньпина, он и президент Д. Трамп поощряют усиление коммуникации между внешнеполитическими, торгово-экономическими, финансовыми, правоохранительными, гуманитарными и другими ведомствами двух стран.



Сотрудничество Китая и США не может решить всех проблем в мире, но многие из них трудно решить без такого сотрудничества, констатировал китайский лидер.



Ворота открытости Китая всегда широко распахнуты, продолжил Си Цзиньпин, отметив, что китайская сторона приглашает американские предприятия инвестировать в Китай и вести там бизнес. «Надеемся, что американская сторона будет справедливо относиться к китайским предприятиям, чтобы мы вместе удлиняли список сотрудничества и сокращали список проблем», -- добавил он.



По словам председателя КНР, как Китай, так и США являются ведущими странами в области искусственного интеллекта (ИИ), они способны и обязаны надлежащим образом развивать ИИ и управлять им, обеспечивая, чтобы его развитие всегда оставалось под контролем человека и служило на благо народа.



Как отметил Си Цзиньпин, китайская сторона готова укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами в таких сферах, как борьба с незаконным оборотом наркотических средств и правоохранительная деятельность. «Стороны также могут увеличить число прямых авиарейсов между двумя странами, чтобы сделать людские и торгово-экономические обмены более удобными», -- указал он.



Си Цзиньпин заявил, что Китаю и США не стоит избегать разговоров о конкуренции, однако конкуренция должна быть позитивной и иметь свои пределы: это должно быть состязание, где каждый старается не оказаться позади, а не поединок, где победа одного означает поражение другого.



Китай и США должны прочно удерживать нижнюю планку недопущения конфликтов и противостояния, и они непременно смогут выйти на правильный путь сосуществования двух великих держав на этой планете, подчеркнул китайский лидер.



Он добавил, что вооруженные силы двух стран должны поддерживать регулярный диалог и совершенствовать механизмы кризисной коммуникации и предотвращения инцидентов, а также заметил, что «ловушку Фукидида» можно преодолеть.



Кроме того, Си Цзиньпин анонсировал, что Китай в течение пяти лет пригласит 100 тыс. молодых американцев посетить КНР для участия в программах обменов и обучения, а уже через несколько дней большие панды Пинпин и Фушуан поселятся в зоопарке Атланты и встретятся с американским народом.



(по материалам Синьхуа из Вашингтона), Фото: Синьхуа

