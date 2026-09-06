11 сентября — Mossovetinfo.ru — В столице Индии началась основная программа XVIII саммита БРИКС. Президент России Владимир Путин. Сайт Кремля опубликовал
выступление Президента России на заседании XVIII саммита БРИКС
Выступая на саммите президент России заявил, что формирование многополярного мира идет не без сложностей и встречает сопротивление тех, кто делит мир на "цветущий сад" и "дикие джунгли".
«… считаю весьма актуальной предложенную индийским председательством тему сегодняшней встречи – «Инклюзивное глобальное управление и укрепление многосторонности». Действительно, в условиях нарождающегося многополярного миропорядка как никогда важно сообща заниматься укреплением подлинной многосторонности, вовлекать большее число стран в механизмы глобального управления, в деятельность ключевых международных политических и экономических структур, в поиск ответов на острые вызовы и угрозы, в обеспечение международного мира и стабильности во имя достижения всеобщего процветания и благополучия», отметил Путин.
«Всё больше государств громко и отчётливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем.
Однако формирование многополярного мира идёт не без сложностей, мы это видим с вами, это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли да и жить за чужой счёт. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов.
В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряжённости, провоцируются всё новые конфликты и разногласия. В результате даёт сбой вся система международных отношений, снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов», - также сказал Путин.
«С учётом этого Россия придаёт исключительно важное значение сохранению и укреплению центральной роли Организации Объединённых Наций в мировых делах. Её устав является ключевым источником международного права вопреки попыткам некоторых стран подменить его каким-то порядком, основанным на неких, непонятно кем составленных правилах. Считаем необходимым и далее сообща с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН. Конечно, этому, в частности, помогло бы расширение её Совета Безопасности, представительства стран Азии, Африки, Латинской Америки», - подчеркнул Президент России.
Фото: сайт Кремля