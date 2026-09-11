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Власть     29.09.2026 14:32

Центризбирком передал 57 вакантных мандатов депутатов Госдумы

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Теги:  Госдума  выборы  мандаты  отказ  распределение  итоги  депутаты  список  ЦИК  Центризбирком 

29 сентября — Mossovetinfo.ru — На заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК) во вторник принято постановление о передаче 57 вакантных мандатов депутатов Госдумы девятого созыва зарегистрированным кандидатам из федерального списка.

Палата парламента сформирована в полном составе, вакантных мандатов не осталось, заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

От депутатских мандатов отказались 57 избранных депутатов Госдумы 9-го созыва, в том числе:
— глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военный корреспондент Евгений Поддубный и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Таким образом, из первой пятерки общефедеральной части списка «Единой России» мандат сохраняет только начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

Сообщается, что от депутатских мандатов отказались сорок девять глав российских регионов, в том числе два губернатора, входивших в список КПРФ.

Также по одному человеку от мандатов отказались избранные депутаты из партий из партий «Новые люди», «Справедливая Россия».

Ранее ИА МОССОВЕТ, на основе постановления ЦИК, опубликовал СПИСОК 450 избранных депутатов в Госдуму 9-го созыва.

Список переданных Центризбирком 57 вакантных мандатов депутатов Госдумы будет опубликован нами после официальной публикации соответствующего постановления ЦИК.

Фото - инфографика: ЦИК


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Теги: 
Госдума  выборы  мандаты  отказ  распределение  итоги  депутаты  список  ЦИК  Центризбирком 

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