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Центризбирком передал 57 вакантных мандатов депутатов Госдумы
29 сентября — Mossovetinfo.ru — На заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК) во вторн...
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25.09.2026, 16:07
СПИСОК 450 избранных депутатов в Госдуму 9-го созыва
Дополнение, обновление - 29 сентября на заседании Центральнойизбирательной комиссии Российской Федерации (ЦИ...
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11.09.2026, 13:51
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
11 сентября — Mossovetinfo.ru — Банк России впервые с весны 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку, еще на ...