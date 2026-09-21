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Город (Москва и область)     28.09.2026 11:32

Снижается количество зарегистрированных ДДУ на рынке недвижимости в Москве

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28 сентября — Mossovetinfo.ru — В августе 2026 года в столице зарегистрировано 5 424 договора участия в долевом строительстве (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.

Отмечается, что всего за январь-август 2026 года в столице зарегистрировано 51 117 ДДУ. Ранее сообщалось, что за аналогичный период 2025 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 74 096 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости.

Год назад, в августе 2025 года в Москве, по данным Росреестра, было зарегистрировано 6 579 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой недвижимости. Также за месяц в столице зарегистрировано 2 352 ДДУ в отношении нежилой недвижимости.

Также Росреестр отмечал, что всего в отношении жилой и нежилой недвижимости по результатам августа 2025 года в Москве зарегистрировано 8 931 ДДУ, что на 6,4% меньше июля 2025 года (9 543 ДДУ). К прошлому году данный показатель увеличился почти на 3% (8 673 ДДУ), а к августу 2023 года (16 386 ДДУ) снизился на 45,5%.

Также отмечалось что всего с начала 2025 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 74 096 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. Данный показатель уменьшился на 16,8% к январю-августу 2024 года (89 079 ДДУ), а к аналогичному периоду 2023 года (95 568 ДДУ) снижение составило 22,5%.

В конце минувшей недели лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал пересмотреть условия «антисемейной ипотеки», так политик назвал новые правила по поддержке семей по ипотеке, которые начнут действовать с 1 октября. Миронов полагает, что извинения в семейной ипотеки, озвученные властями накануне, «это удар по семьям, жилищному вопросу, по демографии. И не только: строительный рынок от таких реформ окончательно «встанет». Семейная ипотека становится программой для богатых, и это угроза рождаемости в стране».

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