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26.09.2026, 13:15
Правительство ввело пошлину 35% на БАДы из недружественных стран
26 сентября — Mossovetinfo.ru — Ввозные таможенные пошлины в размере 35% на биологически активные добавки (БАД) к пище ...
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Другое
18.08.2026, 10:14
Выдача льготной ипотеки в России рухнула вдвое за месяц – ОКБ
18 августа — Mossovetinfo.ru — Выдача льготных ипотечных кредитов в июле 2026 г. на 50% меньше, чем в июне (55,15 тыс. кредито...
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04.08.2026, 09:03
56,4% россиян со статусом самозапрета на кредиты имеют активные долговые обязательства - ОКБ
4 августа — Mossovetinfo.ru — 56,4% россиян со статусом самозапрета на кредиты имеют активные долговые обязательства. ...