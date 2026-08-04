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Другое     26.09.2026 13:15

Правительство ввело пошлину 35% на БАДы из недружественных стран

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Теги:  Россия  БАД  БАДы  пошлины  недружественные страны 

26 сентября — Mossovetinfo.ru — Ввозные таможенные пошлины в размере 35% на биологически активные добавки (БАД) к пище из недружественных стран ввело Правительство России. Пошлина распространяется на БАДы в потребительской упаковке, маркируемые средствами идентификации.

Пошлина будет действовать с 2 октября 2026 до 31 декабря 2027 года включительно.

Сообщается что пошлина не распространяется на продукцию из Венгрии и Словакии.

Постановления кабмина, опубликовано на официальном портале правовой информации и вступит в силу 2 октября, через семь дней после его официального опубликования.


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Теги: 
Россия  БАД  БАДы  пошлины  недружественные страны 

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