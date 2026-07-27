Выдача льготной ипотеки в России рухнула вдвое за месяц – ОКБ

18 августа — Mossovetinfo.ru — Выдача льготных ипотечных кредитов в июле 2026 г. на 50% меньше, чем в июне (55,15 тыс. кредитов), и на 44% меньше, чем в июле 2025 года (49,33 тыс. кредитов), сообщило Объединенное Кредитного Бюро (ОКБ) в информации, представленной ИА МОССОВЕТ.



«По данным Объединённого Кредитного Бюро, за июль банки выдали россиянам 27,81 тыс. льготных ипотечных кредитов. Это на 50% меньше, чем в июне (55,15 тыс. кредитов), и на 44% меньше, чем в июле 2025 года (49,33 тыс. кредитов).



Общий объём кредитов на покупку жилья с господдержкой в июле снизился до 165,88 млрд рублей. Это на 51% меньше показателя июня (335,31 млрд руб.) и на 42% меньше, чем в июле 2025 года (286,32 млрд рублей)», - сообщает ОКБ.



Также сообщается, что в июле доля кредитов с господдержкой опустилась до минимума за последние три года и составила 31% от общего числа выданных ипотек (против 49% в июне) и 47% от их совокупного объёма (против 66% в июне). На долю рыночной ипотеки пришлось, соответственно, 69% от общего количества и 51% от общего объёма выданных за месяц жилищных кредитов. Для сравнения: годом ранее на льготные жилищные кредиты приходилось 59% от общего количества выданных ипотек и 78% от их объёма в денежном эквиваленте.



Средняя сумма льготного ипотечного кредита в июле снизилась до 5,96 млн рублей, в июне показатель был равен 6,08 млн рублей, в июле 2025 года – 5,80 млн рублей.

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья с господдержкой в июле снизилась до 14,74% с 14,82% в июне. Средний срок льготной ипотеки в июле составил 314 месяцев (26 лет 2 мес.). В июне он был равен 327 месяцам (27 лет 3 мес.), в июле 2025 года – 322 месяцам (26 лет 10 мес.).



"Итоги двух первых летних месяцев наглядно продемонстрировали, как настроения и ожидания потребителей влияют на рынок. Слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке, которые должны были вступить в силу со II полугодия, в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Десятки тысяч заёмщиков, опасаясь новых правил, поспешили заключить сделки в июне. Спрос был искусственно смещён на один месяц вперёд: стабильные до этого момента выдачи льготных кредитов подскочили на 67%.

Однако изменения отложили, и условия госпрограмм остались прежними. Те, кто не успел оформить кредит, узнали о переносе изменений на октябрь и, получив в запасе почти три месяца, отказались от спешки. Это привело к двукратному спаду рынка в июле: он не просто вернулся к прежним показателям, но и скорректировался ниже базового уровня марта-мая в 30 тысяч кредитов с господдержкой.



Подобные резкие колебания, вероятно, ждут нас и осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки снова станет актуальным", - проводит ОКБ слова директора по риск-менеджменту методологии и дата аналитике Объединённого Кредитного Бюро Николая Филиппова.



Москва и Московская область занимают верхние позиции в топ-рейтинге регионов по объёмам льготного ипотечного кредитования в июле, соответственно:

— Москва – 2,03 тыс. кредитов на 17,77 млрд руб. (по сравнению с июнем: кол-во -51%, объём -52%);

— Московская область – 1,39 тыс. кредитов на 11,24 млрд руб. (кол-во -56%, объём -57%);

Самые крупные льготные ипотечные кредиты в июле выдавали жителям Москвы – в среднем 8,77 млн рублей, Московской области – 8,06 млн рублей.

