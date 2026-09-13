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В России     01.10.2026 12:09

Дополнительный эшелон ПВО на предельно малых высотах создали в России

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Теги:  Россия  Сухопутные войска  главком  интервью  ПВО  малые высоты 

1 октября — Mossovetinfo.ru — В системе российской противовоздушной обороны (ПВО) создали дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах. Об этом в интервью «Победа куётся «царицей полей» изданию «Красная звезда» заявил главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Андрей Мордвичев.

«В целях повышения эффективности защиты Сухопутных войск и объектов тыла в оперативной глубине группировок войск от ударов БпЛА осуществлено наращивание боевого состава соединений и воинских частей войсковой противовоздушной обороны за счёт включения в их состав подразделений противодействия БпЛА. Это позволило создать дополнительный эшелон прикрытия в системе противовоздушной обороны на предельно малых высотах», - сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками.

«Кроме того, значительный вклад в уничтожение БпЛА на предельно малых высотах вносят подразделения противодействия БпЛА и мобильные огневые группы.
Таким образом, подходы по комплексированию в эшелонированной системе ПВО различных средств позволяют поражать все средства воздушного нападения противника, в том числе оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, реактивные снаряды РСЗО и БпЛА различных типов», - отметил Мордвичев.

1 октября самый многочисленный вид Вооружённых Сил отмечает профессиональный праздник.

1 октября Минобороны России сообщило, что «средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 650 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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Теги: 
Россия  Сухопутные войска  главком  интервью  ПВО  малые высоты 

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