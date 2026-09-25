 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
Власть     30.09.2026 13:11

Госдума 9-го созыва избрала председателя, зарегистрировала фракции

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  Президент  Путин  Председатель  Володин  комитеты  комиссии  фракции 

30 сентября — Mossovetinfo.ru — Председателем Государственной Думы девятого созыва избран Вячеслав Володин. Его кандидатуру выдвинула фракция «Единая Россия». В поддержку Вячеслава Володина проголосовало 406 депутатов. Вячеслав Володин был председателем Госдумы предыдущих двух созывов: седьмого и восьмого.

Выборы Председателя ГД прошли на принципах открытости и конкурентности. От фракции КПРФ была выдвинута кандидатура Дмитрия Новикова.

Ранее, 28 сентября, кандидатуру Вячеслава Володина поддержал Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с руководителями политических партий, чьи представители избраны в ГД нового созыва. Путин отметил, что Вячеслав Володин, будучи Председателем ГД восьмого созыва, выстроил работу по партнерски. «Атмосфера была и принципиальная, и деловая», – сказал Президент РФ.

В начале своего выступления Володин высказал слова Путину за его решение и поддержку его кандидатуры. Он отметил что для него это очень ответственно и он постарается «сделать все, чтобы оправдать доверие главы государства».

Также председатель Госдумы Володин поблагодарил главу ЦИК РФ Эллу Памфилову и работников избирательной системы за организацию выборов.

Также на первом заседании девятого созыва Государственная Дума рассмотрела вопрос о регистрации фракций и зарегистрировала пять фракций:
— «Единая Россия» — 350 депутатов. Руководитель фракции — Дмитрий Кобылкин.
— КПРФ — 37 депутатов. Руководитель фракции — Геннадий Зюганов.
— ЛДПР — 24 депутата. Руководитель фракции — Леонид Слуцкий.
— «Новые люди» — 20 депутатов. Руководитель фракции — Алексей Нечаев.
— «Справедливая Россия» — 17 депутатов. Руководитель фракции — Сергей Миронов.

Также 30 сентября Госдума на первом пленарном заседании девятого созыва избрала председателей 34 комитетов: 20 из них возглавят представители «Единой России», пять - от КПРФ, а ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» получат по три комитета каждая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил что Президент России Владимир Путин выступит сегодня на первом заседании девятого созыва Госдумы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  Президент  Путин  Председатель  Володин  комитеты  комиссии  фракции 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:11 Власть Госдума 9-го созыва избрала председателя, зарегистрировала фракции

14:32 Власть Центризбирком передал 57 вакантных мандатов депутатов Госдумы - СПИСОК

13:45 В мире Рособоронэкспорт презентует современное российское вооружение на выставке ADEX 2026

09:01 В России В августе 2026 года банки выдали россиянам 115,22 тыс. автокредитов - ОКБ

11:32 Город (Москва и область) Снижается количество зарегистрированных ДДУ на рынке недвижимости в Москве

Актуальные материалы

14:32 Власть Центризбирком передал 57 вакантных мандатов депутатов Госдумы - СПИСОК

16:07 Власть СПИСОК 450 избранных депутатов в Госдуму 9-го созыва

08:26 В мире Россия не будет делать паузы в СВО для проведения переговоров по Украине - Лавров

23:30 Город (Москва и область) Лужкову в центре Москвы открыли «добрый», «без пафоса», памятник

23:25 Город (Москва и область) Итоги голосования по ДЭГ в Госдуму подведены в Москве

07:33 Город (Москва и область) Московская область подверглась массированной атаке беспилотников – 249 БПЛА в 17 округах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru