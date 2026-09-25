Госдума 9-го созыва избрала председателя, зарегистрировала фракции

30 сентября — Mossovetinfo.ru — Председателем Государственной Думы девятого созыва избран Вячеслав Володин. Его кандидатуру выдвинула фракция «Единая Россия». В поддержку Вячеслава Володина проголосовало 406 депутатов. Вячеслав Володин был председателем Госдумы предыдущих двух созывов: седьмого и восьмого.



Выборы Председателя ГД прошли на принципах открытости и конкурентности. От фракции КПРФ была выдвинута кандидатура Дмитрия Новикова.



Ранее, 28 сентября, кандидатуру Вячеслава Володина поддержал Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с руководителями политических партий, чьи представители избраны в ГД нового созыва. Путин отметил, что Вячеслав Володин, будучи Председателем ГД восьмого созыва, выстроил работу по партнерски. «Атмосфера была и принципиальная, и деловая», – сказал Президент РФ.



В начале своего выступления Володин высказал слова Путину за его решение и поддержку его кандидатуры. Он отметил что для него это очень ответственно и он постарается «сделать все, чтобы оправдать доверие главы государства».



Также председатель Госдумы Володин поблагодарил главу ЦИК РФ Эллу Памфилову и работников избирательной системы за организацию выборов.



Также на первом заседании девятого созыва Государственная Дума рассмотрела вопрос о регистрации фракций и зарегистрировала пять фракций:

— «Единая Россия» — 350 депутатов. Руководитель фракции — Дмитрий Кобылкин.

— КПРФ — 37 депутатов. Руководитель фракции — Геннадий Зюганов.

— ЛДПР — 24 депутата. Руководитель фракции — Леонид Слуцкий.

— «Новые люди» — 20 депутатов. Руководитель фракции — Алексей Нечаев.

— «Справедливая Россия» — 17 депутатов. Руководитель фракции — Сергей Миронов.



Также 30 сентября Госдума на первом пленарном заседании девятого созыва избрала председателей 34 комитетов: 20 из них возглавят представители «Единой России», пять - от КПРФ, а ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» получат по три комитета каждая.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил что Президент России Владимир Путин выступит сегодня на первом заседании девятого созыва Госдумы.