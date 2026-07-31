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Происшествия     28.08.2026 09:01

БПЛА попал в магазин в Павловском Посаде и повреждена поликлиника - губернатор

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Теги:  Московская область  Павловский Посад  поликлиника  магазин  БПЛА  беспилотник  губернатор  Воробьев 

28 августа — Mossovetinfo.ru — Утром, 28 августа, во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит», также взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня утром во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит». Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника.

Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета. К счастью, детское отделение не повреждено.

Важно, что поликлиника не закрывается и продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Временно приостановлена только работа кабинета физиотерапии.

Сейчас на месте работают специалисты: убирают помещения, фиксируют повреждения и готовятся к восстановлению остекления.

Постараемся как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия сегодняшней атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей. Все поврежденные окна заменим в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении губернатора Подмосковья.

Фото: губернатор Московской области

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Карта места

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Теги: 
Московская область  Павловский Посад  поликлиника  магазин  БПЛА  беспилотник  губернатор  Воробьев 

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