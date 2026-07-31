БПЛА попал в магазин в Павловском Посаде и повреждена поликлиника - губернатор

28 августа — Mossovetinfo.ru — Утром, 28 августа, во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит», также взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



«Сегодня утром во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит». Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника.



Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета. К счастью, детское отделение не повреждено.



Важно, что поликлиника не закрывается и продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Временно приостановлена только работа кабинета физиотерапии.



Сейчас на месте работают специалисты: убирают помещения, фиксируют повреждения и готовятся к восстановлению остекления.



Постараемся как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия сегодняшней атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей. Все поврежденные окна заменим в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении губернатора Подмосковья.



Фото: губернатор Московской области