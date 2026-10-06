Подмосковье: силами ПВО уничтожены и подавлены 185 БПЛА, есть раненые, погибший

6 октября — Mossovetinfo.ru — «Этой ночью Подмосковье подверглось атаке беспилотников. Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над территорией Московской области уничтожены и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах », - сообщил утром 6 октября губернатор Андрей Воробьев.



Также губернатор сообщил о разрушениях, пострадавших и погибшем.



«В Истре повреждены 10 частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине, а также хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа повреждены фасад и остекление дома.



В Домодедово, в селе Лобаново, произошло возгорание частного дома. Еще один дом разрушен в Барыбино — на месте работают спасатели.



По предварительным данным, пострадали шесть человек. В Покровском мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу. В Истре госпитализированы двое жителей Ядромина и Горок, одному из них предстоит операция. В деревне Ляхово Домодедовского округа помощь врачей потребовалась трем людям. После осмотра и оказания помощи они отказались от госпитализации.



К сожалению, есть погибший. В поселке Радумля Солнечногорского округа в результате атаки погиб 20-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Сил семье пережить эту тяжелую утрату.



На всех территориях работают экстренные службы. Продолжаем устранять последствия атаки и оказывать всю необходимую помощь жителям».