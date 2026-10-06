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Город (Москва и область)     06.10.2026 08:29

Подмосковье: силами ПВО уничтожены и подавлены 185 БПЛА, есть раненые, погибший

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Теги:  Московская область  ПВО  БПЛА  атака  6 октября  губернатор  Воробьев  сообщение  раненые  погибший  разрушение  сводка  СВО  беспилотники  киевский режим 

6 октября — Mossovetinfo.ru — «Этой ночью Подмосковье подверглось атаке беспилотников. Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над территорией Московской области уничтожены и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах», - сообщил утром 6 октября губернатор Андрей Воробьев.

Также губернатор сообщил о разрушениях, пострадавших и погибшем.

«В Истре повреждены 10 частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине, а также хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа повреждены фасад и остекление дома.

В Домодедово, в селе Лобаново, произошло возгорание частного дома. Еще один дом разрушен в Барыбино — на месте работают спасатели.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. В Покровском мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу. В Истре госпитализированы двое жителей Ядромина и Горок, одному из них предстоит операция. В деревне Ляхово Домодедовского округа помощь врачей потребовалась трем людям. После осмотра и оказания помощи они отказались от госпитализации.

К сожалению, есть погибший. В поселке Радумля Солнечногорского округа в результате атаки погиб 20-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Сил семье пережить эту тяжелую утрату.

На всех территориях работают экстренные службы. Продолжаем устранять последствия атаки и оказывать всю необходимую помощь жителям».

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Теги: 
Московская область  ПВО  БПЛА  атака  6 октября  губернатор  Воробьев  сообщение  раненые  погибший  разрушение  сводка  СВО  беспилотники  киевский режим 

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