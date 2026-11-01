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Происшествия     08.11.2026 07:47

Полиция проинформировали о проведении профилактических мероприятий в центре Москвы

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Теги:  Москва  Китай-город  подростки  молодежь  бары  клубы  центр  профилактика  мероприятие 

8 ноября — Mossovetinfo.ru — Столичная полиция поздно вечером 7 ноября распространили информацию о проведении профилактических мероприятий в центре Москвы.

«7 ноября 2026 года сотрудниками в центральной части города проведены профилактические мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка, предупреждение и пресечение административных правонарушений, в том числе связанных с распитием алкогольной продукции в общественных местах.
В ходе мероприятий граждане были доставлены в Отдел МВД России по Басманному району г. Москвы для выяснения всех обстоятельств.
В отношении лиц, допустивших нарушения законодательства, будут приняты меры в установленном законом порядке», говорится в сообщении полиции.

Также РИА Новости сообщило, что: « Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что более 150 подростков и молодых людей задержали у баров и клубов в центре Москвы.
Основные мероприятия прошли в районе Китай-города».

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Теги: 
Москва  Китай-город  подростки  молодежь  бары  клубы  центр  профилактика  мероприятие 

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