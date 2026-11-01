Полиция проинформировали о проведении профилактических мероприятий в центре Москвы

8 ноября — Mossovetinfo.ru — Столичная полиция поздно вечером 7 ноября распространили информацию о проведении профилактических мероприятий в центре Москвы.



«7 ноября 2026 года сотрудниками в центральной части города проведены профилактические мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка, предупреждение и пресечение административных правонарушений, в том числе связанных с распитием алкогольной продукции в общественных местах.

В ходе мероприятий граждане были доставлены в Отдел МВД России по Басманному району г. Москвы для выяснения всех обстоятельств.

В отношении лиц, допустивших нарушения законодательства, будут приняты меры в установленном законом порядке», говорится в сообщении полиции.



Также РИА Новости сообщило, что: « Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что более 150 подростков и молодых людей задержали у баров и клубов в центре Москвы.

Основные мероприятия прошли в районе Китай-города».