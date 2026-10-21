Другие материалы
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В мире
04.11.2026, 11:41
США, выборы: демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей
4 ноября — Mossovetinfo.ru — Во вторник демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей, впервые з...
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В мире
27.10.2026, 14:17
Путин сказал Стуббу и Стёре, что конфронтационная политика ЕС затягивает конфликт на Украине
27 октября — Mossovetinfo.ru — По просьбе финской и норвежской сторон состоялся телефонный разговор Президента Росс...
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В мире
21.10.2026, 19:34
Главное о встрече Путина со спецпосланником Президента США Уиткоффом
21 октября — Mossovetinfo.ru — В Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце, состоялась встреча Владимира Путина со...