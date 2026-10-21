США, выборы: демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей

4 ноября — Mossovetinfo.ru — Во вторник демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей, впервые за несколько поколений одержав убедительную победу в оплотах республиканцев. Десятки миллионов избирателей резко осудили президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Рейтер.



«Избиратели в консервативных штатах, которые всего два года назад обеспечили президенту второй срок, резко склонились в сторону демократов, что было вызвано глубоким разочарованием из-за непопулярной войны с Ираном, беспокойством из-за высокой стоимости жизни и гневом из-за того, как Трамп управляет страной», также говорится в материале.



Также Рейтер, и ряд других СМИ США прогнозируют, что после вступления в должность в январе демократы воспользуются своими полномочиями, чтобы провести расследование в отношении администрации Трампа, его семьи и союзников, а также потребовать уступок по ключевым законодательным вопросам. Также отмечается, что Сенат от Демократической партии может заблокировать кандидатуры, предложенные Трампом, в том числе на должности в Верховном суде США, если таковые появятся.



В материале CNN отмечается, что «новый демократический Конгресс в следующем году превратит жизнь всех, кто связан с Трампом, в сущий ад, неустанно проводя расследования в отношении администрации, войны в Иране, предполагаемой коррупции в Белом доме и, возможно, бизнес-проектов, которые увеличили личное состояние президента за почти два года его пребывания у власти.