1 ноября — Mossovetinfo.ru — Федеральная служба безопасности России (ФСБ) при проверке информации США о подготовке теракта в Москве задержала подростка, который разместил ролик в TikTok с угрозой о намерении совершить преступление в парке «Царицыно». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщили Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности совместно с Росгвардией, МВД и СК России проведена проверка полученной от правоохранительных органов США информации о подготовке террористического акта в городе Москве на территории музея-заповедника «Царицыно». В результате проведенных мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин РФ, разместивший в сервисе короткометражных видеороликов TikTok свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в музее-заповеднике «Царицыно», с подписью: I found a place (перевод с англ. «Я нашел место»)», - подчеркнули в ФСБ.
Также в сообщении ЦОС ФСБ отмечается, что «В средствах связи выявлены аккаунт в TikTok, с которого размещались угрозы, подписка на неонацистский канал в мессенджере Telegram, а также значительное количество поисковых запросов о совершенных террористических актах, массовых убийствах и других насильственных акциях»,
Также сообщается, что на время проверки информации, полученной о США, в интересах безопасности граждан были отменены планируемые культурно-массовые мероприятия в музее-заповеднике, усилены меры охраны в районе его нахождения.
«Признательны американской стороне за предоставленную информацию», - заключили в ФСБ.
Накануне в ФСБ России сообщали, что от американской стороны получена информация о подготовке теракта
в российской столице и что «проводится соответствующая работа».