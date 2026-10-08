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Происшествия     01.11.2026 17:57

ФСБ задержала несовершеннолетнего подростка, угрожавший терактом в Царицыне

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Теги:  ФСБ  безопасность  теракт  подготовка  сообщение  информация  США  проверка  благодарность  подросток  задержание  Царицино 

1 ноября — Mossovetinfo.ru — Федеральная служба безопасности России (ФСБ) при проверке информации США о подготовке теракта в Москве задержала подростка, который разместил ролик в TikTok с угрозой о намерении совершить преступление в парке «Царицыно». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщили Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с Росгвардией, МВД и СК России проведена проверка полученной от правоохранительных органов США информации о подготовке террористического акта в городе Москве на территории музея-заповедника «Царицыно». В результате проведенных мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин РФ, разместивший в сервисе короткометражных видеороликов TikTok свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в музее-заповеднике «Царицыно», с подписью: I found a place (перевод с англ. «Я нашел место»)», - подчеркнули в ФСБ.

Также в сообщении ЦОС ФСБ отмечается, что «В средствах связи выявлены аккаунт в TikTok, с которого размещались угрозы, подписка на неонацистский канал в мессенджере Telegram, а также значительное количество поисковых запросов о совершенных террористических актах, массовых убийствах и других насильственных акциях»,

Также сообщается, что на время проверки информации, полученной о США, в интересах безопасности граждан были отменены планируемые культурно-массовые мероприятия в музее-заповеднике, усилены меры охраны в районе его нахождения.

«Признательны американской стороне за предоставленную информацию», - заключили в ФСБ.

Накануне в ФСБ России сообщали, что от американской стороны получена информация о подготовке теракта в российской столице и что «проводится соответствующая работа».

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Теги: 
ФСБ  безопасность  теракт  подготовка  сообщение  информация  США  проверка  благодарность  подросток  задержание  Царицино 

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