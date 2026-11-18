19 ноября — Mossovetinfo.ru — 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС прошла трёхсторонняя встреча Президента России Владимира Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента США Дональда Трампа.
По итогам встречи принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире.
Владимир Путин, во вступительном слове сказал в том числе:
«Три наших государства объединяет не только статус стран – победительниц во Второй мировой войне, но, главное, совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Мы стояли у истоков создания Организации Объединённых Наций, поэтому на наших плечах – задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закреплённые в нём принципы.
Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, и региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую. У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт на Украине. Мы говорили об этом вчера ещё с Председателем Китайской Народной Республики, а сегодня по инициативе Президента Соединённых Штатов много уделили этому внимания на двусторонней встрече.
У нас общие интересы в борьбе с угрозами и вызовами современности: это международный терроризм, транснациональная организованная преступность и так далее.
Со своей стороны убеждён, что Россия, Китай и США, наши народы способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнёрски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов».
Слова Путина приводятся в стенограмме на сайте Кремля
. Там же приводятся вступительные выступления Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
На пресс-конференции по итогам визита в Китай, как отмечается в стенограмме на сайте Кремля
, Владимир Путин, отвечая на вопрос о трёхсторонней встрече, сказал:
«Что же касается того, о чём мы говорили, то по большому счёту это мало чем отличалось от самого пленарного заседания. Но всё-таки, имея в виду, что все наши страны – постоянные члены Совета Безопасности ООН, то, конечно, мы говорили о реформировании, возможном реформировании, увеличении потенциала Организации Объединённых Наций. Мы все признаём, что это необходимо делать, приспосабливать работу этой универсальной организации к реалиям сегодняшнего дня.
Говорили о вопросах безопасности в самом широком смысле этого слова, о недопущении распространения оружия массового уничтожения, ядерного оружия. Говорили о некоторых проблемах, связанных со свободой судоходства. Мы поддерживаем соблюдение всех норм международного морского права. Говорили о некоторых вопросах, связанных с деятельностью отдельных организаций, таких как Международный уголовный суд, который явно выходит за рамки своей компетенции и принимает не юридические, не правовые, а политические решения. В целом все согласились.
Был ещё ряд вопросов, которые мы обсуждали. Но вы знаете, что мне понравилось и что произвело на меня очень положительное впечатление – что после официальных заявлений, когда и вы, представители прессы, и ваши коллеги были в зале, потом, после официальных, подготовленных наших выступлений началась свободная дискуссия. И я думаю, что вряд ли даже этого кто-то ожидал. Но Председателю Китайской Народной Республики и инициатору этой встречи удалось создать такую атмосферу, что начался свободный обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим общий, взаимный интерес. Это было, пожалуй, самое интересное. Эта дискуссия проходила в абсолютно свободном, очень откровенном режиме. Она позволила нам лучше понять друг друга и, на мой взгляд, создала условия для дальнейших договорённостей – уже не важно, в таком формате либо в каком-то другом, но в целом была очень полезной эта встреча».
Фото: сайт Кремля