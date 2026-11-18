19 ноября — Mossovetinfo.ru — 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС прошла трёхсторонняя встреча Президента Рос...

19 ноября — Mossovetinfo.ru — Президенты России и СЩА Владимир Путин и Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в ...

18 ноября — Mossovetinfo.ru — Глава Российского государства Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь (Китай) для участия в с...