Госдума уточнила порядок доступа к книгам иноагентов в библиотеках

18 ноября — Mossovetinfo.ru — Государственная Дума на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект № 584955-8 о внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О библиотечном деле», - в части предоставления и размещения общедоступными библиотеками отдельных документов с учетом законодательства Российской Федерации об иностранных агентах.



В соответствии с ним порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия их предоставления регламентируются уставом библиотеки с учетом российского законодательства.



Комитетом Государственной Думы по культуре к принятию, ответственным за прохождение законопроекта, к окончательному принятию рекомендован следующий текст:



«Внести в пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 2; 2009, № 52, ст. 6446; 2013, № 27, ст. 3477; 2019, № 18, ст. 2217) изменение, изложив его в следующей редакции:



«2. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия их предоставления библиотеками устанавливаются в соответствии с уставами библиотек или локальными нормативными актами организаций, структурными подразделениями которых являются библиотеки, законодательством Российской Федерации, включая законодательство Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, законодательство Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне и законодательство Российской Федерации об иностранных агентах.».



Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2024 года.