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Госдума уточнила порядок доступа к книгам иноагентов в библиотеках
18 ноября — Mossovetinfo.ru — Государственная Дума на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон...
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16.10.2026, 17:22
Программа «Диалог поколений: услышать друг друга» стартует в «Московском долголетии» с 20 октября
16 октября — Mossovetinfo.ru — С 20 октября в центрах московского долголетия начнут проводить обновленную программу ...
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12.10.2026, 15:04
Суд признал договор между Шатуновым и Разиным о правах на песни «Ласкового мая» незаключенным
12 октября — Mossovetinfo.ru — Щербинский районный суд Москвы признал незаключенным договор от 14 сентября 2013 года о ...