19 ноября — Mossovetinfo.ru — Президенты России и СЩА Владимир Путин и Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС, передают российские и зарубежные СМИ. Ранее Путин и Трамп уже пообщались накануне, перед церемонией фотографирования лидеров АТЭС.Публичная часть встречи Путина и Трампа продлилась около 1 минуты. Накануне беседы помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что она будет полезной и содержательной.Позже сегодня, в четверг, запланировано проведение первой встречи лидеров России, Китая и США. Она состоится в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия.CNN отмечает, что Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином по отдельности перед их трехсторонними переговорами, которые состоятся сегодня. Трехсторонняя встреча лидеров США, России и Китая никогда ранее не проводилась.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.Обновлено: По информации сайта Кремля: По окончании пленарного заседания саммита АТЭС Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл беседу с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом

С российской стороны во встрече приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр финансов Антон Силуанов, помощник Президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской – Государственный секретарь США, исполняющий обязанности советника Президента США по национальной безопасности Марко Рубио и Министр финансов США Скотт Бессент.