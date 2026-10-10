Главное о встрече Путина со спецпосланником Президента США Уиткоффом

21 октября — Mossovetinfo.ru — В Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце, состоялась встреча Владимира Путина со специальным посланником Президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. С российской стороны во встрече также приняли участие помощник Президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом сообщил сайт Кремля.



Во вступительной части В.Путин поблагодарил Уиткоффа и Президента Трампа «за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине» и также выразил мнение что «с обеих сторон было бы интересно обсудить вопросы, связанные с нашими планами восстановления двусторонних отношений, российско-американских контактов, в том числе в сфере экономического сотрудничества».



С.Уиткофф поблагодарил Путина от лица Трампа и США за то что РФ освободила Стивена Хаббарда.



«Вы очень часто говорите, что мой Президент, Президент Трамп, является человеком, который действительно продвигает гуманитарные соображения. Я хотел бы сказать, что Вы являетесь таким же человеком, который милостиво рассмотрел этот вопрос. За это я Вас благодарю», подчеркнул Уиткофф.



Спецпосланник президента США сказал, что сегодня в повестке дня несколько вопросов и он проинформирует о результатах переговоров, которые прошли в Осло, назвав их продуктивными.



«Я надеюсь, что, действительно, у нас создался необходимый задел, для того чтобы успешно прийти к завершению огня в этом украинско-российском конфликте», отметил спецпосланник.



«Я также надеюсь, что сегодня у нас будет возможность обсудить следующие шаги по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. Я также надеюсь, что Вы рассмотрите возможность возобновления трёхсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединённых Штатов, в рамках которых мы могли бы обсудить следующие шаги по достижению урегулирования. Это могли бы быть представители технических групп специалистов, которые бы детально обсуждали эти вопросы. Даже если сегодня не будет у нас возможности добиться какого-то окончательного ответа и решения по этому вопросу, я считаю, что было бы хорошо это обсудить, чтобы Вы рассмотрели такое предложение. Я считаю, что все мы и мир готовы к этому», - сказал Уиткофф.



Спецпосланник также отметил тему возможности заключения бизнес-сделок и экономического развития между нашими двумя странами. «Я считаю, что те обсуждения, которые уже проводятся, – это очень хорошее подтверждение тому, какие возможности могут открыться для экономического бизнес-сотрудничества между нашими двумя странами», отметил он..



Помощник Президента России Юрий Ушаков по итогам встречи Владимира Путина со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом дал комментарий для СМИ, отметив «со своей стороны» что «сегодняшний контакт носил обстоятельный и откровенный характер, продолжался почти три часа».Об этом также сообщил сайт Кремля.



Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров с Зеленским и представителями ряда европейских стран, НАТО и Еврокомиссии, «высказал в этой связи свои комментарии, отметил некоторые новые подходы, новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много», - отметил Ушаков.



Ушаков сказал, что ситуация вокруг Украины, естественно, была центральной темой и в беседе нашего Президента со Стивом Уиткоффом. В развитие телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом 9 октября продолжен обмен мнениями о путях достижения прочного и устойчивого мира.



В комментарии отмечено:



- Президент России высоко оценил посреднические усилия Администрации США, лично Дональда Трампа и его спецпредставителей по поиску взаимоприемлемых решений;



- конкретно обсуждалась тема возможного возобновления трёхсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины;



- Путин информировал Стива Уиткоффа о том, что Россия готова возобновить упомянутые трёхсторонние переговоры «в 10-х числах ноября по главной теме. Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта. Американский представитель отметил, что такое решение, несомненно, будет встречено Президентом Трампом с большим удовлетворением»;



- «Путин представил собеседнику объективную картину ситуации на линии соприкосновения, где стратегическая инициатива полностью у российских войск. Отмечено, что на всех основных направлениях они ведут безостановочное наступление и, кроме того, в качестве ответных мер весьма эффективно уничтожают объекты военно-промышленного комплекса энергетики и логистики на территории Украины»;



- Значительное внимание в беседе уделено вопросам, связанным с реализацией договорённостей по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки, о чём условились Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре 9 октября;



- Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, и прежде всего, естественно, вокруг Ирана;



- обсуждался вопрос о возможной первой в истории встрече лидеров России, Китая и США в ходе предстоящего в ноябре саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. «Китайские друзья – хозяева саммита АТЭС – займутся, или, вернее, уже занимаются её подготовкой, и при благоприятном стечении обстоятельств они, наши китайские друзья, конечно, впишут эту встречу в программу мероприятий в Шэньчжэне».



Фото: сайт Кремля



