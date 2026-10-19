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Власть     09.11.2026 18:23

Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за дискредитацию ВС РФ, хулиганство

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Теги:  Госдума  правонарушения  штрафы  увеличение  адекватность наказания  Минфин  доход  бюджет 

9 ноября — Mossovetinfo.ru — Комитет Государственной Думы по уголовному и административному законодательству рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении проект Федерального закона № 665-9 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Данным законопроектом предусматривается увеличение размеров штрафов за ряд правонарушений, в числе которых хулиганство, продажа алкоголя детям, курение в неположенных местах и дискредитация Вооруженных сил РФ. Также проект закона предусматривает, в частности, повышение размеров административных штрафов за: умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной правомочным должностным лицом; проживание гражданина РФ без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта; проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации; нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ или войска национальной гвардии РФ; потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах.
Заключение комитета опубликовано в электронной базе палаты 9 ноября.

Законопроект был внесен правительством РФ в октябре. Как отмечается в пояснительной записке, индексация размеров штрафов является важным механизмом для обеспечения адекватности наказания в соответствии с существующей экономической ситуацией в России. «Этот метод позволяет сохранить справедливое соотношение между размером штрафа и степенью общественной опасности правонарушения», - говорится в документе.

Законопроект предусматривает пересмотр как минимальных, так и максимальных размеров штрафов. По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Липаева, высказанным на заседании комитета Госдумы, законопроект может принести бюджетной системе порядка 5 миллиардов рублей доходов в год.

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Теги: 
Госдума  правонарушения  штрафы  увеличение  адекватность наказания  Минфин  доход  бюджет 

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