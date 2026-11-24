Собянин сообщил о ночной атаке беспилотников ВСУ Украины на Москву

24 ноября — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью в сторону Московского региона летели 355 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 63 беспилотника уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«В период с 23:00 23 ноября по 8:00 24 ноября в сторону Московского региона летели 355 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах», – говорится в сообщении.



«В период с 23:00 23 ноября по 8:00 24 ноября в сторону Московского региона летели 355 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах», – говорится в сообщении мэра.



Мэр также отметил, что 63 беспилотника уничтожено на подлете к Москве.