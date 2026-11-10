23 ноября — Mossovetinfo.ru — 23 ноября по подозрению в совершении преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудникам...

10 ноября — Mossovetinfo.ru — День траура будет объявлен днем в Болгарии 11 ноября, в среду, в связи с гибелью людей в м...