Другие материалы
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Происшествия
23.11.2026, 20:59
Губернатор Мурманской области Чибис задержан по уголовному делу
23 ноября — Mossovetinfo.ru — 23 ноября по подозрению в совершении преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудникам...
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Происшествия
12.11.2026, 22:25
В Москве по делу о взяточничестве задержан экс-директор Театра сатиры Нестратов
12 ноября — Mossovetinfo.ru — Следователи задержали бывшего директора Московского академического театра сатиры Пав...
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Происшествия
10.11.2026, 17:38
День траура объявят в Болгарии в среду в связи с гибелью людей в массовых ДТП
10 ноября — Mossovetinfo.ru — День траура будет объявлен днем в Болгарии 11 ноября, в среду, в связи с гибелью людей в м...