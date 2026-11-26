«Желтый» уровень опасности из-за гололеда и ветра объявлен в Москве

26 ноября — Mossovetinfo.ru — До 21:00 26 ноября в столице будет действовать «желтый уровень» погодной опасности из-за гололеда, изморози и сильного ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.



«Гололедно-изморозевое отложение.

Период предупреждения – до 21:00 26 ноября.

Местами на дорогах гололедица.

Ветер.

Период предупреждения – до 21:00 26 ноября.

Усиление северо-западного ветра местами в порывах до 15 м/с», – говорится в сообщении.



На территории Московской области будет действовать аналогичное предупреждение.