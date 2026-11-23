09:51 Город (Москва и область) С вечера 28 ноября в сторону Московского региона летели 542 БПЛА — Собянин28 Ноября
09:16 Город (Москва и область) 123 беспилотника уничтожены ночью на 28 ноября на подлёте к Москве - Собянин
105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве — Собянин
В ночь на 28 ноября в сторону Московского региона летели 462 БПЛА - Собянин
Центральным элементом презентации стал проект «Цифровой двойник Москвы»
Президент Казахстана призвал молодёжь читать классику и работать, а не «нажимать кнопки»
Приём вопросов будет осуществляться с 27 ноября
Выставка пройдет в мемориальном Дое-музее Виктора Васнецова в Москве
«Желтый уровень» в столице будет действовать до 21:00 26 ноября
Суд с25 ноября отправил Чибиса под стражу до 23 января 2027 года по уголовному делу
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Ночью в сторону Московского региона летели 355 БПЛА - Собянин
Во вторник в Московской области ожидаются сильный снег, метель и снежные заносы
МВД расследует ряд уголовных дел о хищении, растрате, незаконных валютных операциях.
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08:29 Город (Москва и область) Подмосковье: силами ПВО уничтожены и подавлены 185 БПЛА, есть раненые, погибший