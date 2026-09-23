Токаев на AI Journey: Искусственный интеллект — не угроза, а пустые страхи

27 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на конференции AI Journey 2026 в Москве заявил, что не считает искусственный интеллект угрозой, и назвал такие опасения «пустыми страхами». Развитие ИИ, по его словам, — необратимый процесс, который никто уже не остановит. При этом он призвал не путать «нажимание кнопок» с мышлением: критическое мышление приобретается только чтением, и молодым людям стоит читать и «Войну и мир» Толстого, и Тургенева, и Чехова. Ответ ChatGPT, изложившего «Войну и мир» на 25 страницах, Токаев назвал «опасным упрощением» — в Казахстане он издал указ о читающей нации, а в Астане и Алма-Ате откроются президентские библиотеки с круглосуточным доступом.



На встрече с молодыми талантами вместе с президентом России Владимиром Путиным Токаев поддержал обмен стажировками между двумя странами и, вспомнив русские пословицы — «без труда не выловишь и рыбку из пруда», «терпение и труд всё перетрут», — призвал молодёжь работать, а не ждать ответа по кнопке. Юной изобретательнице из Казахстана он рекомендовал изучать опыт российской медицинской науки: Россия — один из мировых лидеров в этой области.



Говоря о рынке труда, Токаев привёл прогноз: к 2030 году может появиться 170 миллионов новых рабочих мест, 90 миллионов исчезнут — «то есть всё равно профицит имеется». Следующий этап — конкуренция государств, компаний и людей, и подготовка нового поколения специалистов стала для Казахстана стратегической задачей: следующий этап глобального соперничества в ИИ будет прежде всего конкуренцией за учёных, инженеров и разработчиков. Этот год в республике объявлен Годом ИИ и цифрового развития, но работа не прекратится и в 2027-м.



Токаев отметил поступательное развитие сотрудничества с Россией в науке и образовании: в Казахстане работают уже девять филиалов российских университетов, в мае страны приступили к строительству образовательных комплексов в Астане и Алма-Ате — в основе проекта лежит российский опыт «Сириуса» по выявлению и развитию способностей у талантливых детей, и казахстанский президент поблагодарил российское руководство и лично Путина за внимание к этой инициативе. Бесценный капитал доверия между странами, подчеркнул он, должен прирастать новыми достижениями в сфере высоких технологий, а совместные инициативы — приносить ощутимые результаты гражданам и компаниям. Экспорт казахстанских IT-услуг в прошлом году превысил один миллиард долларов; заметную роль в этом сыграл технопарк Astana Hub.



Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта», организованная Сбером, проходит в Москве 26–28 ноября в штаб-квартире банка; в ней традиционно участвует президент России.



При подготовке новости использованы материалы ТАСС.

Фото: сайт мэра и правительства Москвы mos.ru