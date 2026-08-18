27 ноября откроется выставка «Виктор Васнецов. Эскизы скульптурных памятников»

26 ноября — Mossovetinfo.ru — 27 ноября мемориальный Дом-музей Виктора Васнецова (Москва, переулок Васнецова, 13) откроет выставку, посвященную малоизвестной стороне художественной мысли мастера – работе над скульптурными памятниками.



«Экспозиция рассказывает о тех проектах, созданных художником, на которых ранее не было сфокусировано внимание специалистов.



Камерная выставка объединяет как законченные эскизы, так и подготовительный материал: варианты, наброски, рисунки фрагментов – всего около двадцати малоизвестных экспонатов», - сообщили в музее.



Главные акценты выставки - пять масштабных проектов: памятник царю Михаилу Федоровичу Романову, памятники императорам Александру II и Александру III, Крест-кенотаф на месте трагической гибели великого князя Сергея Александровича, а также памятник святейшему патриарху Гермогену и преподобному архимандриту Дионисию.



Виктор Васнецов выступал автором ряда архитектурных проектов, включая храмы, частные особняки и надгробные памятники, в том числе церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцеве, созданную совместно с коллегами.



В 2026 году отмечается сто лет со дня смерти художника Виктора Михайловича Васнецова. В 1893 году Васнецов стал действительным членом Академии художеств.