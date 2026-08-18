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26.11.2026, 11:46
27 ноября откроется выставка «Виктор Васнецов. Эскизы скульптурных памятников»
26 ноября — Mossovetinfo.ru — 27 ноября мемориальный Дом-музей Виктора Васнецова (Москва, переулок Васнецова, 13) откро...
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26.09.2026, 13:15
Правительство ввело пошлину 35% на БАДы из недружественных стран
26 сентября — Mossovetinfo.ru — Ввозные таможенные пошлины в размере 35% на биологически активные добавки (БАД) к пище ...
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18.08.2026, 10:14
Выдача льготной ипотеки в России рухнула вдвое за месяц – ОКБ
18 августа — Mossovetinfo.ru — Выдача льготных ипотечных кредитов в июле 2026 г. на 50% меньше, чем в июне (55,15 тыс. кредито...