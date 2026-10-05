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Из-за взлома криптобиржи Binance ущерб составил $6,3 млрд
30 октября — Mossovetinfo.ru — Неизвестным хакерам удалось в ночь на 30 октября удалось получить доступ к служебному ...
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5 октября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 5 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум объектам Запорожско...