Из-за взлома криптобиржи Binance ущерб составил $6,3 млрд

30 октября — Mossovetinfo.ru — Неизвестным хакерам удалось в ночь на 30 октября удалось получить доступ к служебному сервисному контейнеру крупнейшей криптобиржи Binance и инициировать несанкционированные транзакции. По предварительным оценкам Binance, ущерб составил $6,3 млрд. На время проведения проверки биржа временно приостановила все операции по вводу и выводу средств.



Криптовалютная биржа Binance заморозила активы после утечки данных на сумму 6,3 миллиарда долларов, сообщает Reuters. По мнению аналитиков, это может стать крупнейшей кражей криптовалюты и заставить инвесторов задуматься о рисках, связанных с владением цифровыми активами.



После утечки данных с Binance криптовалютные рынки падают. Binance заявила, что средства пользователей в безопасности, и начала расследование инцидента.

Соучредитель Binance заявил, что биржа покроет все убытки от взлома. По мнению аналитиков, взлом может побудить инвесторов пересмотреть свои риски, связанные с криптовалютами.