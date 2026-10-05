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Происшествия     30.10.2026 08:42

Из-за взлома криптобиржи Binance ущерб составил $6,3 млрд

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Теги:  Binance  криптобиржа  криптовалюта  взлом  средства  потеря  заморозка  проверка 

30 октября — Mossovetinfo.ru — Неизвестным хакерам удалось в ночь на 30 октября удалось получить доступ к служебному сервисному контейнеру крупнейшей криптобиржи Binance и инициировать несанкционированные транзакции. По предварительным оценкам Binance, ущерб составил $6,3 млрд. На время проведения проверки биржа временно приостановила все операции по вводу и выводу средств.

Криптовалютная биржа Binance заморозила активы после утечки данных на сумму 6,3 миллиарда долларов, сообщает Reuters. По мнению аналитиков, это может стать крупнейшей кражей криптовалюты и заставить инвесторов задуматься о рисках, связанных с владением цифровыми активами.

После утечки данных с Binance криптовалютные рынки падают. Binance заявила, что средства пользователей в безопасности, и начала расследование инцидента.
Соучредитель Binance заявил, что биржа покроет все убытки от взлома. По мнению аналитиков, взлом может побудить инвесторов пересмотреть свои риски, связанные с криптовалютами.

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Теги: 
Binance  криптобиржа  криптовалюта  взлом  средства  потеря  заморозка  проверка 

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