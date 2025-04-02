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В России     26.04.2025 15:00

Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

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Теги:  Курская область  Путин  Герасимов  Генштаб  СВО  ВСУ  освобождение  Украина 

26 апреля — Mossovetinfo.ru — Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области от украинских войск.

«Сегодня освобождён от украинских подразделений последний населённый пункт на территории Курской области – село Горналь», - доложил по видеосвязи начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерий Герасимов Верховному Главнокомандующему Владимиру путину, сообщает сайт Кремля.

Особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.

Наиболее активная фаза операции началась 6 марта этого года.

За время операции противник понес значительные потери, для поддержания численности своей группировки на уровне около 60 тысяч человек был вынужден постоянно перебрасывать на курское направление резервы и подразделения с других участков. Общие потери формирований вооружённых сил Украины составили более 76 тысяч человек,
Уничтожено свыше 7700 единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других боевых бронированных машин.

«В соответствии с Вашими указаниями продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины. Освобождено четыре населенных пункта. Общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров.

Кроме того, в Белгородской области подразделениями группировки войск «Север» завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка. Проводится поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах», - также доложил Герасимов Путину.

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Карта места

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Теги: 
Курская область  Путин  Герасимов  Генштаб  СВО  ВСУ  освобождение  Украина 

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