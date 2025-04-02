Другие материалы
-
В России
26.04.2025, 15:00
Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской облас...
-
В России
20.04.2025, 09:30
Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху
20 апреля — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасх...
-
В России
02.04.2025, 07:19
Путин подписал закон о защите от телефонных мошенников и спам-звонков
2 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент Владимир Путин накануне, 1 апреля, подписал закон о противодействии телефонно...